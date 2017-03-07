法律白話文》過勞之島的煉成（三）—加班不給加班費的撇步（還可以超時工作）

加班不給加班費？還可以讓員工超時工作？老闆總有能在員工身上剝削的方法。勞動契約跟承攬契約有什麼不同？灌注自己的權利，教你如何拆穿承攬契約的假面具！？

龍建宇

知名連鎖飲料店COMEBUY被申訴，指COMEBUY強迫員工簽署合約，如果每日超過八個小時的加班工時，還有假日加班的工時，都改成由「威顧集團」的第三方公司聘用，而且簽的是承攬契約。COMEBUY利用「移轉勞務」之後再由威固集團利用「假承攬真雇傭」的方式規避勞基法加班費，讓企業負擔低廉的人力成本，卻忽視勞工基本的勞動條件。

勞動契約？承攬契約？

勞動契約跟僱傭契約都是購買勞務服務的契約，但兩者性質不同，承攬契約並沒有受到勞基法保護。承攬契約並沒有受到勞基法保護。

因此在實務上，有許多雇主為了規避勞基法的規定，會要求員工簽署「承攬契約」或「勞務承攬契約」，就像COMEBUY一樣，不想要付出過多的成本，讓勞工超時工作，不保勞健保，忽視勞工的基本權益！

當大家了解自己的權益，勇敢的主張自己的權利，台灣的勞動環境才得以改善。（翻攝自臉書）

為什麼有這樣的差別？

勞基法目的就使在使雇主負擔責任，照顧勞工，都是在使不平等的勞雇關係走向協力合作的平等關係，藉此最大化社會各個階層的權益。

承攬契約注重的是完成一定的工作，並就完成的工作才能獲得報酬，這樣的工作專業性高，原則上雇主指揮不會有太多的指揮，例如說：寫完一篇文章、或是製作完成一部影片然後拿到一筆錢。承攬契約下因為本質上不受雇主的指揮，工作時間、工作方法都可以自己決定，雇主也不會管你，所以就不需要負擔勞基法下的責任。

但勞動契約著重在受雇主的指揮監督，自主性低，藉由固定長期提供勞務獲取酬勞。也就是說，勞工仰賴著工作維持生活，很多事情卻有事雇主說了算。勞工一旦被開除後頓時無所依靠，沒有工作沒有收入，怎麼養的起自己；又或者勞工在工作時受傷，好幾個月甚至終生都無法工作，家裡生計如何維持，更遑論負擔龐大的醫藥費？

然而在現在社會中，勞工在經濟上、資源上都相對弱勢，如果法律不保護勞工，讓勞工自己想辦法和雇主商議勞動條件，弱勢的勞工只會談出一個「不合理的契約而已」

所以必須透過勞基法保障勞工取得基本合理的勞動條件，而成本由最終獲利的雇主負擔，使原本不平等的勞雇關係走向協力的雙贏關係。



如何拆穿承攬契約的假面具！？

如果妳明明是勞工，但契約上寫的是承攬該怎麼辦？

其實，契約上寫了什麼不是重點，重點是，如果你的工作內容及性質的確有從屬性的話，就能享有勞基法保障之權利。即便契約上寫「承攬」，也是違法法律規定而無效的。雇主就不能要你加班卻不給你加班費、法律規定的休假、也要給你資遣費

在過往的判決中，法院提供一些標準，判斷契約是不是勞動契約：那就是「從屬性」。換句話說，就是在判斷你到底有沒有服從於雇主，而需要給你各種保障。

從屬性可分為：人格從屬性、經濟從屬性和組織從屬性。

人格從屬性，強調在提供勞務過程中必須遵守雇主的指揮監督，也就是，你的工作時間、工作方法、休假方式都無法自己決定時，就有人格從屬性。

經濟從屬性，強調員工對雇主在經濟上的依賴，必須依靠雇主提供的工資來維持生活：如果你是為了幫公司的營業而工作，使用公司器具、按月領取約定薪資，那可能就有經濟從屬性。

組織從屬性，是指你有被納入公司的生產組織，不只受到公司的指揮，還是生產團隊的一份子，團隊間必須相互合作並遵守團隊規則。

比如公司採行輪班制，組織內的每個人都必須要排班，就可能有組織從屬性。

設想，你的工作從屬於雇主的話，你會有多少條件可以跟雇主談勞動條件？

害怕事情做不完被雇主罵；害怕失去工作後，然後再也找不到工作；害怕失去穩定的收入，頓時無依無靠。

弱勢的勞工為雇主工作，卻沒有辦法決定自己的工作時間，沒有辦法擁有正常生活，連勞工最基本的勞動條件都沒有的話，變成了麻木的工作機器卻沒有其他的意義，誰還想要工作？誰還敢工作？

後記：

勞動問題已經存在台灣好一陣子，只是最近才頻頻浮上檯面。那是因為很多人都會害怕要是去跟老闆吵的話就會失去工作，但實際上還有其他做法，像是申請勞動檢查、工會等。但是如果身為勞工的人們不發聲，老闆們只會繼續覺得自己所做的是正確的，養出各式各樣的慣老闆。

即便勞基法在怎樣的發達，在角落的勞工們，我、你還有你所深愛的每個人，還是繼續受到剝削與壓迫。只有當大家了解自己的權益，勇敢的主張自己的權利，台灣的勞動環境才得以改善。

本文經授權轉載自法律白話文 過勞之島的煉成（三）—加班不給加班費的撇步（還可以超時工作）