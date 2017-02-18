法律白話文》一個讓名模林若亞登上社會新聞的解釋 ─ 司法院釋字第745號

最近上網搜尋「林若亞」，會發現她多了一項頭銜「釋字第745號解釋通過之起源」。到底什麼是釋字第745號？為何這位名模報個稅需要動到釋憲？我們跟名模又有什麼不同呢？什麼又叫執行業務所得及薪資所得？會影響日後報稅的多寡嗎？

黃書瑜

如果最近上網搜尋林若亞這名字，會在維基百科中發現最直接的介紹是「釋字第745號解釋通過之起源」，也因為這號解釋，使得林若亞於今年（2017年）農曆年一開工沒多久就登上了各大報的社會新聞版面，到底這個釋字第745號在說些什麼？與我們大眾又有什麼關係？或許在大家了解它以後，以後每年需要繳的稅會再少一點，但筆者只說或許喔…不保證一定！在開始看以下介紹之前，要提醒各位讀者一定要在意識清醒、睡滿8小時、無疲累酗酒狀態下觀看，否則怕稅法還沒懂睡法已專精了…

最近上網搜尋林若亞，會在維基百科中發現最直接的介紹是「釋字第745號解釋通過之起源」。（資料照，寶麗來提供）

釋字第745號事實摘要

某位陳姓教授認為他於97年度在大學任教所得的薪水應該算是執行業務所得，不服國稅局認定為薪資所得的決定，提起救濟後，遭到駁回後，氣不過決定以最終的確定判決所適用之「所得稅法規定及財政部函釋，牴觸了憲法第7、19、23及第165條等規定」聲請釋憲。

此外，林姓名模自凱○公司領得收入，於94年綜合所得稅結算申報時列報為執行業務所得，也遭北區國稅局改定為薪資所得，並就此薪資所得特別扣除新台幣75,000元，林姓名模不服，也循序提起救濟。在桃園地方法院提起救濟時，經行政訴訟庭語股法官認為該案採取定額特別扣除的方式，欠缺依照實際成本費用來做扣除的計算方式，可能違反了憲法第7、15及23條等規定，裁定停止訴訟程序並聲請釋憲。

從這個事實摘要裡我們發現了兩個問題：

（一）什麼是執行業務所得及薪資所得？

（二）薪資所得採定額特別扣除，不容許以列舉或其他方式減除必要費用，是否違憲？

到這裡，看倌可能看不懂我在說什麼吧…沒關係，我們一步一步來慢慢解說。

要懂稅法就必須先了解稅法中非常重要的「量能課稅原則」

近年來，稅法有許多的修正，不論是哪個政府、針對哪個政策，只要對於有關稅的修改或是立法，幾乎都不能違背量能課稅原則。既然它這麼厲害，在進入稅法領域前，一定要先了解一下它的概念到底是什麼。

相信讀者們應該都有聽過「量力而為」這個成語吧？就是依照你的能力而去做某件事。同樣地，「量能課稅」就是在說：

「應該要依我們每個人的能力來被課稅。這個被課稅的能力要怎麼評估呢？考量到一個人經濟負擔的能 力。倘若我們的收入被全數用來課稅，導致稅很高、生活有困難了，這絕對不是憲法所允許的。」

事實上，每一筆的收入當中其實都會伴隨著支出的產生。像是去上班賺錢，上下班會有交通費的產生，因為上班工作需要買了文具，這也都是支出的產生。如果不考量將這些相對應的費用做扣減，一個人的收入其實就會被高估，稅也可能就會被評定得比較高，想應該沒有人願意吧？

所以在考量一個人實際的經濟負擔能力時，必須要將與這個收入取得直接相關的必要支出扣除，剩下的錢才是一個人真正可以實際支配的錢，也只能對於這個錢做課稅的評估。

「量能課稅原則」在理解稅法相關規範中佔有很重要的地位，在此筆者先簡單的介紹。先初步了解這個原則，把它記在心裡，接著往下看就會發現為什麼會好像有不公平的地方產生了。

「執行業務所得」跟「薪資所得」到底是什麼？

對我們一般人而言，薪水不就是薪水嗎？為什麼還要分那麼多？不過，所得稅法卻依各種收入的來源方式做明確劃分。在《所得稅法》第14條中就將個人的所得分成10種類型，其中與薪水較直接相關的是第二類及第三類，分別就是「執行業務所得」及「薪資所得」：

「執行業務所得：凡執行業務者之業務或演技收入，減除業務所房租或折舊、業務上使用器材設備之折舊及修理費，或收取代價提供顧客使用之藥品、材料等之成本、業務上雇用人員之薪資、執行業務之旅費及其他直接必要費用後之餘額為所得額。」

「薪資所得：凡公、教、軍、警、公私事業職工薪資及提供勞務者之所得。」

翻譯成白話文的意思就是，執行業務的人，像是律師、會計師、醫師、表演人等具有一技之長的人，使用這些專長獨自營業，所賺的錢再扣除與從事這些行業直接必要的相關費用後的餘額，就是「執行業務所得」。而「薪資所得」，就是受雇於某家公司、事務所、醫院等，老闆給你的薪水。

同樣都是賺到錢，為什麼執行業務所得可以扣除直接必要費用，那薪資所得就沒有東西可以扣嗎？這就與下一個觀念有關，也開始逐步走進釋字第745號要討論的東西了。

什麼是「薪資所得」特別扣除額？

如果只有執行業務的人可以扣除費用，領固定薪資的人卻沒有任何費用可以做扣抵，顯然也不公平，畢竟領固定薪水的人也還是會有開銷呀！解釋文中特別提到：

「我國每年薪資所得申報戶數已達500萬戶以上，遠多於執行業務所得申報戶數，如主管機關對個案之薪資所得均須逐一認定，其行政成本將過於龐大。若採與必要費用額度相當之定額扣除法，使薪資所得者無須設置個人帳簿或保存相關憑證，即得直接定額扣除其必要費用，主管機關亦無須付出審查之勞費，當可簡化薪資所得者之依從成本及國家之稽徵成本。」

因為申報薪資所得的人太多了，如果讓每一個人都可以像執行業務者一樣逐一申報費用，主管機關查核這些單據的人員根本會忙不過來，所要花費的人力成本實在太高，這時候若以一個推估出來的必要開銷金額作為可扣抵費用，這樣機關可以省人力，而我們這些一般小老百姓也不用保存生活中的相關單據，好像可以達到一個大家都減少成本的雙贏局面，因此才有這個薪資所得特別扣除額的產生。

薪資所得特別扣除額的金額是怎麼來的？

所得稅法於民國78年開始採用定額扣除的方式，當時是以4萬5千元為扣抵上限。薪資所得特別扣除額每遇「消費者物價指數」較上次調整年度的指數上漲累計達3%以上時，就會依上漲程度作調整。這個扣除額的基準，也會依所得水準及基本生活變動情形，每3年做評估。

例如，民國90年時，此扣除額為7萬5千元，97年時修正為10萬元，最近一次的調整是103年6月4日，調整為現在的12萬8千元。

根據《所得稅法》第17條第1項第2款第3目中規定，薪資所得特別扣除額以每人每年12萬8千元為限，「為限」的意思就是告訴你不論你薪水有多少，最多只能扣12萬8千元，但是如果你的薪資所得只有10萬元，那最多也只能扣10萬元，也就是說這個扣除是扣到0為止。

12萬8千元很多呀，為什麼還需要大法官解釋？

目前看起來「好像」我們這些小老百姓是較佔便宜的，因為我們跟工作相關的直接必要費用，一年可能不會有到12萬8千元（畢竟不會有人每一筆開銷都要想說是不是跟工作直接必要相關，甚至是保留單據來年底結算），但每年報稅都可以扣那麼多，好像有賺到。可是，如果真的每個人都是賺到的就不會有這號解釋的出現了…

釋字第745號解釋中提到：

「現行單一定額之薪資所得特別扣除額規定，未考量不同薪資所得者間之必要費用差異，過於簡化，對於因工作必要，須支出顯然較高之必要費用者，確會產生適用上之不利差別待遇結果，致有違量能課稅所要求的客觀淨值原則。」

時代不斷在轉變，物價指數不斷提升，薪水卻不跟著升有時候還降，這個必要費用有可能會越來越高，每一個行業別的必要費用都會有所不同，如果未考慮到行業別的不同，而直接只以12萬8千元的特別扣除額為限，超過就不許再做扣抵。

這對於真的有在認真作帳保留單據，與工作有關的直接必要費用年開銷超過12萬8千元的人來說，明顯地不公平，這將與憲法保障的平等權意旨不符。因此在這一號解釋中，要求檢討修正所得稅法的相關規定。

回到原本的兩個問題

大學教授任教所得的鐘點費，因為已經有主管機關函釋認為屬於「薪資所得」了，在本號解釋中不認為有違反「租稅法律主義」及「比例原則」之情形，不違憲。因此本號解釋較多的部分，在於薪資所得採定額特別扣除這個問題上。倘若齊一式地不讓負擔較高工作直接必要費用的人，就此等費用為扣抵，顯然對這些人不公，這將失去憲法對人民的保障。

因為林若亞工作的屬性，可能在工作上必要的開銷較大於定額扣除額，在訴訟時法官考量若仍依法條操作顯然對其不公，因此她的這件綜合所得稅案才會遭法官提起釋憲，也才會被維基說她是「釋字第745號解釋通過之起源」，讓她成為所得稅法改革中一個重要的人物。

林若亞工作的屬性，可能在工作上必要的開銷較大於定額扣除額，在訴訟時法官考量若仍依法條操作顯然對其不公。（資料照，記者胡舜翔攝）

此號解釋要求在兩年內就相關規定做檢討修正，但其實已牽扯出許多問題，像是對於這些費用該如何列舉？哪些費用屬於跟工作直接相關及必要？這些都還需要不斷地解釋規範，否則仍是處於一個模糊不明的狀態。我國的稅法改革向來多走頭痛醫頭腳痛醫腳的路線，較少為一個全盤的省思。然而時代不斷在轉變，許多新興的交易型態不見得還可以適用現有的規定，只有法條的修正與時俱進，才有可能真正對納稅人達到一個保護。

本文經授權轉載自法律白話文 一個讓名模林若亞登上社會新聞的解釋──司法院釋字第745號