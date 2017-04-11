法律白話文》什麼是扣繳憑單？

相信許多人都收過扣繳憑單，抑或是你今年第一次收到，可曾對於這張單子提出質疑過，想說這東西到底是要作什麼用的？上面寫了那麼多項目，雖然每一欄都寫中文，但除了基本資料之外，很多東西是有看沒有懂，那到底要注意哪些資訊呢？

黃書瑜

大家最近時不時應該會收到公司寄來的扣繳憑單吧？許多人收到扣繳憑單時應該對於這張東西有點納悶，想說這張東西到底是要作什麼用的？上面寫了那麼多項目，雖然每一欄都寫中文，但除了自己的名字、地址、統一編號及扣繳單位名稱外，很多東西是有看沒有懂，那到底要注意哪些資訊？本文就來簡單向大家介紹一下扣繳憑單，不論有沒有收到它，都不用再慌張不知所措囉！

大家最近時不時應該會收到公司寄來的扣繳憑單吧？（資料照，記者何玉華攝）

扣繳憑單的用意

在所得稅法第88條以下規範著許多有關扣繳之規定，關於扣繳，簡單言之，就是在過去一年中，倘若我們的所得有符合所得稅法應扣繳之規定*時，公司就應該依照依定的扣繳率，將原本應該交到我們手中的全數所得扣住一定比例的金額，繳交給國庫。因為有這個扣繳的緣故，所以就要開具憑單，除了彙報稽徵機關查核外，也要將這些憑單發放給我們，讓我們知悉。

通常來說，這個扣繳義務人就會是你的老闆，如果仔細看一下薪水條，有時候你會發現，每個月領的薪水扣除勞健保外，還有被多扣一個東西，那它可能就是老闆已經幫你做扣繳的動作了。

而這個扣繳能讓大家之後在申報所得稅時少繳一些稅，因為扣繳就相當於公司已經預先幫你把要繳稅的錢扣一些起來了，等到真正所得稅報稅季時，就不用一次繳很多錢給國家造成那個月苦哈哈的狀況了。

圖解扣繳憑單

上述有提到，扣繳憑單通常公司也會給我們一份，讓我們留存比對。對於這張扣繳憑單，我們收到後除了保留比對外，還要留意幾個地方，免得被公司動了小手腳也不知喔！

扣繳單位：通常指的就是發這筆錢給你的公司。

所得人統一編號、姓名、地址：通常這就是指我們啦！

所得所屬年月、年度：指前一年度，我們在這間公司任職的時間。

以上這三項通常是不會有問題的，有問題該注意的就是 給付總額 這一欄。

這邊所指的「給付總額」指的就是在所得期間應該實際要領到的金額，如果有扣繳就會顯示出扣繳率，通常薪資所得的扣繳率會是5%，然後計算出了扣繳稅額，最後有個實際的給付淨額。

有些不肖的公司可能會多報這個給付總額，明明我們實際沒領那麼多，卻被公司多報了，在稽徵機關那所認知的就會是我們前一年度有領那麼多錢，相對被認定所得有這麼多，所得稅也就可能會比較高了！沒有人希望自己每年要繳很多的稅給國家，所以這欄可是與我們的荷包密切相關的！！！大家在收到扣繳憑單時一定要留意！

如果我沒有收到扣繳憑單該怎麼辦！！？？

在過去如果民眾於報稅時尚未接到扣繳憑單，應儘速向業主索取，因為即使扣繳憑單漏寄了，所得資料還是會歸戶到財稅資料中心，若因為沒收到扣繳憑單而漏報所得，會被補稅及罰款。（有點嚇人…）

但是！為了無紙化作業的發展，所得稅法作了相關修正**，針對各式憑單採「原則免填發，例外予以填發」的方案，只要在符合一定情形下，原則上就可以不用再寄發憑單給納稅義務人了。但納稅義務人若要求業主寄發時，就必須補發不得拒絕，所以若沒有收到扣繳憑單也無須擔心。

如果沒有扣繳憑單該如何確定我去年的收入？



其實國稅局比我們想像中厲害許多，我們每個人的收入狀況，原則上國稅局那都是會有資料留存的，所以若我們想要了解自己的所得資料，除了上述提到的請業主提供外，也可以於綜合所得稅結算申報期間，向各地區國稅局或其所屬分局、稽徵所、服務處查詢；或是於綜合所得稅結算申報期間用自然人憑證或健保卡查詢。

像筆者去年要報稅時，自然人憑證一插下去，眼淚就落下了…中華民國萬萬稅…T^T

扣繳憑單真的沒有大家想像中的那麼難，如果最近有收到扣繳憑單的人，千萬記得要留意一下金額有無問題喔！否則一個差錯，到了五月時，可能你們也要跟我一樣吃草度日了…

參考資料：

*於所得稅法第88條之規定下，有四種應扣繳之情形。

**103年1月8日所得稅法增訂第94條之1、修正同法第102條之1以及財政部於103年1月10日發布台財稅字第10304506650號函釋。

本文經授權轉載自法律白話文 什麼是扣繳憑單？