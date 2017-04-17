自由開講》八田與一與蔣介石

張銘祐

台南烏山頭水庫紀念嘉南大圳之父八田與一的雕像遭到砍頭，引發南部鄉親一片嘩然，很多人直指跟最近『去蔣化』風波有很大的原因，尤其台南市政府去除威權銅像的動作頻頻，台北市內湖也有蔣介石的塑像遭到砍頭。

台南烏山頭水庫紀念嘉南大圳之父八田與一的雕像遭到砍頭，引發南部鄉親一片嘩然，很多人直指跟最近『去蔣化』風波有很大的原因。（本報社合成圖）

尤其中國國民黨面對歷史責任往往黨意大於研究的史實，照理說這只有威權國家才會為了權力發生的如北韓與中國，今天的國民黨亦是如此，網路上一語道破：『祂，在台灣沒有殺過一個人』。

如果單從歷史的角度來看，為什麼台灣人每年會去紀念祂甚至沒有政治目的，祂從1910年東京帝國大學畢業就到台灣任職到死後葬在台灣，1941年出任務到菲律賓要勘查水利技術，不幸往來日本演講間被美軍魚雷打中搭乘的『大洋丸』，來不及逃生，而後葬在台灣，其妻子在1945年日本戰敗後妻子外代樹自縊在烏山頭水庫並留下遺書「愛慕夫君，我願追隨去」。思念八田與一的原因不是只有烏山頭水庫的興建與嘉南大圳，而是改變了台灣水利建設與台南與嘉義地區農業灌溉的問題，而是永續的培養水利人才，甚至是台灣最早做出農業耕作規劃的人『三年輪作給水法』讓台灣在蔗糖、稻米灌溉無虞，使得台灣人感念八田與一與妻子在台灣貢獻。

但是在國民黨的教育之中不斷的醜化八田與一的貢獻，說什麼台灣人媚日崇拜皇民化….等言論，事實上反觀現在去蔣化的問題，因為歷史資料陸續的公布，蔣介石1945年是接管但跟1947年的二二八事件有極大主導，甚至之後的清鄉運動到白色恐怖在台灣殺害無數，然而八田與一在台灣讓嘉南豐衣足食，而蔣介石在代管台灣期間政權佔據日產，甚至將台灣大量的糖米食糧強迫徵收，運往中國戰區，使得台灣人生活變得困苦，造成日本引近現在化的殖民地，被期待的祖國派掠奪，台灣諺語才會形容：『吃銅吃鐵（甲黨甲替），有毛吃到棕簑….』相較之下台灣人可以自行判斷，是誰在造成對立？

（作者為學生）

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