自由開講》｢素人政治｣的正義也｢素素｣

◎ 林文彬

柯P對｢去蔣化｣的認知，實在令人頓足。繼其前日出訪馬來西亞的繆論之後；日昨又死鴨子嘴硬說，去蔣，社會會更和諧嗎？莫非｢素人政治｣的正義真的｢素素｣（so so），大家只能無語問蒼天。其實，單是民族掃墓節，就已第一個｢去蔣｣，才能｢清明｣。台灣人才不會被騙，故意把蔣的忌日，弄成民族英雄般的逝世紀念日，認賊作父當作自己的祖先在紀念。

這個連蔣死後都還要霸凌台灣祖先的紀念日，可真夭壽！從1975年起到現在，我們竟然拜了好幾十年，直到2007年才改正。

此外，有關神格化、威權化、戒嚴化蔣的遺毒更厲。全台各地校園、公園還到處充斥著蔣的銅像；各鄉鎮市區的主要道路都還有蔣的中正路；各學校或鄉鎮市區公所禮堂多的叫中正堂；中華民國的國旗國歌，都還是以蔣為首的中國國民黨的黨旗黨歌，尤其憲法更是被其獨占到底的黨國體制。

政大圖書館裡竟還崇拜著蔣的銅像，而且還取名中正圖書館；中台灣則還有一所國立大學叫中正；台北市更有一大座中正紀念堂，還在祭拜蔣。莫非柯也因此患了受虐症候群而不自知。這些症狀不｢去蔣｣，不轉型正義，難道明知故犯，還要任其繼續錯亂下去？

政大圖書館裡竟還崇拜著蔣的銅像，而且還取名中正圖書館；中台灣則還有一所國立大學叫中正；台北市更有一大座中正紀念堂，還在祭拜蔣。（資料照，政大野火陣線提供）

柏拉圖嘗說，一個理想的政治組織要以能顯現｢正義｣為最高原則。而台灣的政治到現在是連這一點都還做不到，卻還是在｢教｣唱｢以建民國，以進大同｣。

﹙作者為雲林縣虎尾鎮鎮長﹚

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