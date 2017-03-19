自由開講》非我族類、誅而後快 林立委您說錯了？！

邱風

民進黨立委林岱樺近日再被爆料關說中油人事，對此，她（林）感嘆「 黨內初選機制，從良性競爭演變成非我族類、誅而後快的戰爭」。國民當黨也推波助瀾說，民進黨內鬥互砍互殺，刀刀見骨。首先，我覺得林立委自己說得太嚴重了，其實應當沒有什麼「黨內初選機制，從良性競爭演變成非我族類、誅而後快的戰爭」。哪有那麼嚴重？而且什麼叫良性競爭？什麼是非我族類誅而後快的戰爭？在本人看來，根本沒這回事。林再被爆料關說中油人事，不少高雄籍立委如許智傑趙天麟劉世芳等紛紛出面為她緩頰，幫她說話；根本毫無非我族類誅而後快的戰爭那種感覺。而且什麼叫非我族類？都在民進黨裡，都在為國為民努力奮鬥，都在為民服務：這不是同黨同族同類嗎？怎麼會非我族類？

立委林岱樺近日再被爆料關說中油人事，對此，她（林）感嘆「黨內初選機制，從良性競爭演變成非我族類、誅而後快的戰爭」。（資料照，記者簡榮豐攝）



問政，服務選民方式，主張、見解，偶或有所不同，但那是很正常的。不能說這樣就變成非我族類，更沒什麼誅而後快的情況。林立委「棄養放生」的怪論混亂保育或動保觀念，是必然會受批評的，而這也是很正常的。立委可修正或設法闡明自己的主張、理念，並不是立委的主張不可批評。人家據理批評，就認為是鬥爭，是刀刀見骨的誅殺砍殺，這未免太誇大放大擴大，這並不適宜。關說中油或選服於中油，不管對不對妥不妥當，也是可討論可批評的，根本不算什麼鬥爭、誅非我族類。可能林立委當局者於黨內初選競爭，太敏感而有所迷惑而出言情緒化吧。



民進黨立委林岱樺遭爆關說中油人事案，扯上政治鬥爭，中油董事長陳金德親自出面闢謠，他拿出周姓員工口筆試成績排名證明其分數在錄取之列。對於外界有隱射其洩密介入高雄市長選舉聲音，他下重話宣示，如果能夠證明是他洩漏，他願辭職下台，並自殺謝罪。陳董的重誓自清，應可使政治鬥爭誅殺非我我族類的煙霧彌漫逐漸消散。



她（林）在臉書發文表示，對於人事任用的舉薦拔擢，本是立委為民喉舌的職責。這話沒錯。林或中油也強調並不會造成什麼影響或不公平競爭，只是「安慰作用」。這些話我們也可姑妄聽之信之。事實上為選民服務有所推介很難避免。只要不施壓，主辦單位也能依法秉公處理，則無傷大雅，沒公不公平的問題。



民進黨高雄市長候選人黨內初選，當然會有競爭，說話嗆辣也是當然必然會有的。例如管媽管立委的「不對等戰爭（或競爭） 」說。但競爭是必然的，甚至為公理正義而鬥爭，也是無可避免的。但能守住君子之爭原則，不會不擇手段，惡言相向，無所不用其極：那麼競爭鬥爭有何不宜？該爭則爭，該讓則讓，拿捏好、把握好，如此蓋無不可。管媽如要劉世芳與花媽保持遠距離，初選期間兩人彼此避不見面，不要沾花媽之光，這也不近人情、很怪異的事。而且得民（心）受民眾歡迎、信賴才是重點。其實爭或讓不是關鍵，關鍵在為人民做了什麼，是否得民心、受人民歡迎才重要。



「昔者堯、舜讓而帝，之、噲讓而絕；湯、武爭而王，白公爭而滅。由此觀之，爭讓之禮，堯、桀之行，貴賤有時，未可以為常也。」（莊子秋水）候選人一味爭一味讓都不一定能贏。知己知彼，了然是否可爭、能爭，才是重點。莊子的話很可參考。



林立委是關說還是選服的論談，被過分放大了。國民黨更是見縫插針，其實國民黨自己的黨主席之競爭鬥爭才離譜不像君子之爭。



也有人認為蔡英文總統不應放任黨籍立委關說。這是把立委當成小孩子，把總統當成帝王的觀點。民進黨黨內初選還滿君自子之爭的，殆可說是真君子不是偽君子之爭。蔡英文概可高枕無憂、談笑用兵。她無須擔心立委，也不必、也不要介入縣市候選人初選；讓她們自己去奮鬥，各憑真才實力贏得人民相挺、脫穎而出。

（作者為退休教師）

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