自由開講》綠委要自愛 別讓退將看笑話

陳和文





民進黨南部某立委被爆料對國防部高層施壓，介入陸軍特戰指揮部主任人事安排，最後軍方人評會通過該名立委舉薦的人選，引發軍方內部反彈。國防部不願證實，僅強調國軍晉任人選都需按照規定依法評比。

民進黨南部某立委被爆料對國防部高層施壓，介入陸軍特戰指揮部主任人事安排。照片與新聞無關。（資料照，記者陳彥廷翻攝）

軍中好職缺人人搶，可以想見，也無可厚非，但立委實在不宜舉薦任何人選，尤其目前已由民進黨執政，綠委更要遵守蔡英文總統的國軍獨立原則。恣意妄為指指點點，影響甄選作業，吃相難看，只會增加蔡政府困擾。

猶記得，綠委針對一大堆國軍退將，欠缺國家主權及國安的危機意識，紛紛赴中國被摸頭，或出席政治場合，或聆聽習近平說教，痛批喪權辱國，要求政府嚴懲，蔡政府也順應民意修訂限制及懲處等相關法令，普獲掌聲。

如果綠委反過來干預軍中重要人事安排，如何令民眾信服，果若查證屬實，不但立委自己身敗名裂，影響蔡政府信譽，恐怕也會被那些退將看笑話，不得不慎！

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