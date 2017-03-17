《自由廣場》解散派系 黨內有黨

◎ 陳茂雄

民進黨內新潮流獨大，對其他派系產生相當大的壓力，因而有人主張解散派系，結果新潮流改個名稱繼續運作，其他派系真的解散了，然而立刻再重組新的派系。新潮流系還是穩定的成長，其他派系成長到某一個階段，就會停住。因而有人評估，民進黨將來會變成新潮流黨，其他派系只是陪襯新潮流而已。

中國國民黨出身獨裁政黨，先有黨再產生地方派系，能留在該黨的台灣人都屬妥協性較高者，容易與外來的中國勢力妥協，在選戰上幾乎是常勝軍。直到馬英九當家時，因排斥地方派系，造成外來的中國勢力與地方派系分裂，最後還演變成族群對立，該黨的優勢因而崩解，讓民進黨有機會大獲全勝。

會反中國國民黨者，平均來說是屬妥協性較差者，會反中國國民黨，當然也容易反自己人，所以當年黨外人士組成民進黨時，名義上是一個黨，事實上只是派系聯盟，各派系的資源及樁腳各自獨立，而且派系茁壯之後，還會出現派中有派，不可能成為大派系，唯獨新潮流例外，因為它的結構很特殊。

新潮流與其他派系不同，不是一般人可以自由加入，而是該派系自己尋才，並且有組織、訓練，也講究紀律，其架構就是一個黨。反而民進黨根本不像一個黨，只是派系聯盟。目前其他派系受到新潮流系的威脅，逐漸形成反新潮流聯盟。以前美麗島系獨大時，也產生反美麗島聯盟，促使美麗島系萎縮，不過，反新潮流聯盟成功的機會很低。

以前反美麗島聯盟之所以會成功，是因為公職候選人的產生包括黨員投票，聯盟所擁有的黨員，當然比美麗島系多，因而壓下美麗島系。目前民進黨公職人員候選人的產生是全民調，聯盟的黨員多並無助益。而且在各地區的選戰，新潮流像正規軍，反新潮流聯盟則是雜牌軍，當然打不過正規軍。

新潮流系曾經受挫於排藍民調，但目前民進黨的民調並非排藍民調，獨派人士打新潮流打得越兇，新潮流越旺，新潮流獨領風騷是未來的趨勢。（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）