自由廣場》這一點 綠營輸藍營

◎ 陳茂雄

二○○六年民進黨崩盤，中國國民黨卻大團結，造成在二○○八年的總統大選及立委選舉大獲全勝，餘威還延續到二○一二年。二○一四年中國國民黨「倒店」，二○一六年民進黨雖然贏得總統大選及立委選舉，可是剛一上台的新政府聲望民調大舉滑落，即使中國國民黨崩盤，民進黨也顯得有氣無力，與當年的中國國民黨完全不同。

一則民間故事，滿清年代，台灣三年一小反，五年一大反，滿清政府因而找了地理師來看台灣的風水，地理師回報，依台灣的風水，乃「任征未平，任反未成」（「未」是台語，就是「不會」的意思），意指台灣會不停的造反，但不會成功，因其內部會窩裡反。

事實上，三年一小反，五年一大反，不是風水問題，而是移民性格，當年不願意留在中國，冒險越過黑水溝的「羅漢腳」多屬個性驃悍，容易反抗政府，然而當其組織壯大時，還是有人會反其組織。容易造反，但造反不會成功，因為會出現窩裡反。今日的綠營，也出現類似問題。

蔣政權在台灣實施殖民統治，與以前外來政權的差別是，中央政府雖然獨裁統治，卻開放地方選舉，造成不少台灣人依附外來政權，但也有人唾棄中國國民黨。一般而言，妥協性比較差的人（係指平均，不是絕對）會反抗中國國民黨，妥協性較強者就會與該黨合作。

妥協性差與妥協性強的兩個集團，發揮的力量會有很大差異，例如有好幾家商行結盟以增加利潤，只是每一家增加的利潤不一樣，若是妥協性強的團體，有人增加的利潤雖然較少，還是多賺，會繼續合作，妥協性差的團體，只要自己增加的利潤遠比別人少，就會拆夥。若大家都一樣沒有增加利潤，還可以繼續合作，增加的利潤不平均，反而很難合作。

綠營的妥協性較差，缺乏政治版圖時還可以合作，版圖一擴增，因為分配不均必定窩裡反。藍營的妥協性較強，虧本時才會爭吵，賺時倒會妥協。不過馬英九當家時，要殲滅妥協性強的台灣人勢力，才瓦解了該黨的特色。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）