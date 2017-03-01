自由廣場》文化產業的大寶藏

◎ 陳秉訓

國民黨每到二二八就緊抱蔣介石的大腿，毫無反省之意，不禁令人感到台灣民主化還有最後一哩路要走。抗拒檢討獨裁者的理由之一竟然是經濟發展。其認為轉型正義的推動不利於拚經濟。筆者不同意這樣的觀點。

從文化產業的角度，台灣的電影或電視劇如果涉及戰爭，長期缺乏以台灣為內容的戰爭故事。昔日中影公司拍的戰爭片，都是描述國民黨軍隊的故事，例如電影《八百壯士》，其內容即是最近十八趴退伍軍官上街遊行時所比擬「死守四行倉庫事件」。但台灣原生的戰爭故事卻缺乏電影產業的投入，原因還是國民黨的白色恐怖，強迫我們忘記歷史，抹去二二八事件和三月大屠殺即是一例。所幸台灣歷經民主化，而我們漸漸找回這段歷史。

抹去歷史的人當然要受到教訓，這是轉型正義必要的過程。因為加害者有報應，大家才會勇敢的把過去的事說出來，例如運動名人紀政近日談到她家族的二二八。二二八的定位對文化產業發展非常重要。從國民黨所定義犯罪行為，到對抗外來政權的英雄行為，二二八是台灣近代的戰爭故事。二二八事件後中部所發生「二七部隊」即為一例，其近期有受到影視產業的關注。

二二八事件的戰爭故事不只「二七部隊」，還有其他對抗國民黨軍隊的事件值得挖掘。二二八事件到三月大屠殺的許多故事都還等待被揭露與紀錄。這都是在轉型正義成真後，才有可能浮現的。有那麼多的故事，是文化產業的大寶藏。

因此，轉型正義是有利於經濟發展，因為它提供文化產業發展的基礎。當代是我們重新認識台灣歷史的過程。當我們開始從「英雄」的角度看待二二八事件的犧牲者時，文化產業才會有靈魂，而不是國民黨抗日神話的宿主。（作者為政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授）