自由廣場》本土派以假亂真

◎ 陳茂雄

中國國民黨因內部分裂，造成總統大選及立委選舉大敗，目前有多人搶黨機器，還成為外來勢力與地方派系的對峙，不過媒體界卻將「地方派系」稱為「本土派」，詹啟賢還表示民進黨的「本土派」以族群來區隔，中國國民黨沒有。

將中國國民黨的地方派系稱為本土派是相當荒謬的說法，所謂本土派就是以台灣為中心看世界，獨派人士就是本土派，獨派的類別相當多，有人主張台灣已經獨立，有人則反對此說，有人主張在中華民國體制下以民主方式改變體制，有人卻抨擊認同中華民國體制就不是台獨，理論五花八門，一項主張就成為一個舞台，不過有一個共同點，就是以台灣為中心看世界，連民進黨的「台灣前途決議文」也是以台灣為中心看世界，雖然它稱自己的國家為「中華民國」，然而其版圖只包括台澎金馬。

中國國民黨是以中國為中心看世界，台灣變成中國的一部分，例如該黨對歷史的編纂是以中國為中心寫歷史，台灣是附在中國歷史裡面。中國國民黨掌控地方派系，而地方派系的樁腳拉住選民，政治版圖建立在人脈上。該黨另一個政治勢力則為外來勢力，他們以政治意識建立政治版圖，與地方派系剛好成對比，然而兩派都以中國為中心看世界，絕不是「本土派」。詹啟賢說民進黨的「本土派」以族群來區隔，錯得離譜，廖中山教授連台語都不會講，然而備受獨派人士敬重，因為他以台灣為中心看世界。

媒體界的疏忽常扭曲事實，不只將以中國為中心的中國國民黨地方派系封為本土派，還亂封「台獨大老」，既然稱為「大老」就應該有很深的資歷，所以「台獨大老」應該是在戒嚴時期就從事台獨運動的人，更重要的是不分階級，只是媒體界並不是這樣分，有些人善於建立關係，享有較高的知名度，就被媒體界封為「台獨大老」，最離譜的就是有些人在二○○○年以前還支持中國國民黨，只因為善於建立關係，在二○○○年以後也被封為「台獨大老」。

媒體不只是第四權，還負有社會教育的責任，錯誤的陳述將扭曲社會的價值觀。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）