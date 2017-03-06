自由廣場》三月 國共的血腥共業

◎ 邱延譽

你我的三月，已不再是春天！一九四七年三月八日，蔣介石軍隊登陸基隆，對台灣百姓瘋狂屠殺，開啟半個世紀的恐怖統治。一九五九年三月十日，共產黨以重裝武力血洗西藏，達賴喇嘛於焉流亡，西藏從此掙扎於沒頂…。

國民黨和共產黨是東方納粹，又有著漢人的集體自大，視消滅異己為當然。所以，歷年每逢三月，在台藏人舉辦圖博抗暴紀念活動，只有台灣社團相挺，未見曾把西藏納入領土的國民黨加入聲援。

藏獨與台獨合流說，始自一九九七年。當時執政的李總統 ，主動邀訪達賴尊者，被北京斥為台獨與藏獨勾結。二○○一年，阿扁更邀請達賴到總統府一敘，北京幾乎崩潰！其後兩位總統，顯然欠缺原則與膽識。二○○八年三月，解放軍在拉薩血腥鎮壓，正值大選前夕的馬英九，自忖傾中殃及選票，立馬聲援西藏、向中國撂下「抵制北京奧運 」的狠話！豈料馬上任後，旋即笑臉媚共、絕交達賴。對於達賴的入境，蔡總統也是前後不一 者，但是念及她推動延宕十二年的「難民法草案」，希望解決政治受難者入境居留等問題。

「國際聲援西藏組織 」不時呼籲民主友邦，在各種領域多給圖博人友善的條件，並提醒美國「西藏事務特別協調官 」，應與白宮「防止暴行委員會」密切配合，時時掌握中共對西藏的人權動態。當北京嚇阻國際接納達賴時，歐洲議會以「尊重人權是維繫雙邊貿易的先決條件」回擊。國際雖然不乏馬英九們，利用拒見達賴和中共博弈 ，唯獨台灣，斷不可把西藏當籌碼！莫忘二○○五年，中國脅迫達賴表態反對台灣獨立時，被他拒絕；而他的流亡政府，也一步步轉型為民主。

達賴是西藏的化身，台灣人著迷於他，非關宗教狂熱，而是傾心於他的理性人格，了無心計而智慧過人的幽默，還有在逆風中依然憨笑獨行的自信。終有一天，福爾摩沙與「世界屋脊」 ，將一同遠離「炎黃濁世」。（作者曾任國家電台記者，高雄市民）