自由開講》飲鴆止渴症候群不斷發作

張世賢

明年起台灣的三座核電廠將陸續除役，正式進入「核能成本面對期」。與黨國關係密切的「核電幫」，前此一直蓄意低估除役費用，以合理化其「核電成本最低廉」的謊言。黨國被輪替後，台電不得不據實提出新版評估，除役耗費卻一舉翻倍，立即拆穿了天大謊言。



這種可以估算的核電成本，是否還有被故意忽略的角落，局外人無從得知。但其他難以估算的成本，像堆置核廢選址的巨大紛擾，長半衰期核種對環境和人類的禍害，地殼擾動使核廢外洩的危機等等，都是未來無可逃避的大問題。總之，使用核電的後遺症太大，對自然環境和人類萬代都會造成無法想像的威脅，就如飲鴆止渴，只有短視近利如台灣的黨國集團才會貿然使用。

估算的核電成本，是否還有被故意忽略的角落，局外人無從得知。。（資料照，取自「蘭嶼貯存場規劃報告」）

在台灣運作了七十年的黨國體制，其實是引發「飲鴆止渴症候群」的溫床。黨國集團把「能撈就撈，能混就混」的傳統文化發揮得淋漓盡致，用不公不義的黨產控制黨機器和黨工，用黨產發威的不公平選舉掌握政權，時間一久就像吸毒者離不開毒品一樣，外人好意幫它戒毒（還產於國），毒癮卻一再發作，進行毫無理性的抗爭。



這種政黨的前途，實可預見，但它目前還能振振有辭，乃因受它長期卵翼的司法體系中毒甚深，還能助紂為虐。黨國教育薰染的司法人員，是維繫黨國體制的重要工具，然而民智大開的台灣，已有七、八成民眾不信任司法，難耐黨國司法毒癮的不斷發作，革除司法毒瘤的呼聲已響徹雲霄。



自私自利的黨國，為籠絡重要的統治基礎軍公教，不計後果地給予過度優厚的退休金，馬政府懍於破產危機而進行改革，但一遇反彈就龜縮不前，也是「飲鴆止渴症候群」發作的結果。若非綠營抗壓堅持，這種後遺症即將造成致命的危害。



長期沉溺於生產低成本誘惑而大舉西進中國的產業，如今時移勢易後飽嚐苦果，是另一個飲鴆止渴的著例。只有改善投資環境，強化產業體質，革除依賴低廉勞工的懶人習氣，才有擺脫毒癮、振衰起敝的一天。

近日引爆的各大學「一中承諾書」事件，何嘗不是如此？為了多收中生以充實校庫，不惜屈服於中國統戰，也是另一種形式的飲鴆止渴。正確的做法應是發揚自由學風，讓校務蒸蒸日上，何愁包括中生在內的外國學生不趨之若鶩？這些列舉不完的怪現象，都是黨國惡習長期累積下，飲鴆止渴症候群不斷發作的結果。

（作者為退休研究員）

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