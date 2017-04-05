自由開講》柯市長的頭腦在想甚麼？

陳喬琪

柯文哲市長語不驚人誓不休，他所說的話常常被撻伐，引發爭論。雖然他不是台灣第一位從政的醫師，但是性格特質與人際關係的處理技巧，使得他的從政歷程備極辛苦。

柯文哲市長語不驚人誓不休，他所說的話常常被撻伐，引發爭論。（資料照，記者劉婉君攝）



柯市長是心臟外科出身，從事重症醫療二十年，看了很多病人，頭腦裡面放了很多人生百態的各種故事。當他在處裡政治問題的時候，可能都是從病人與家屬的角度出發，而且講話常常直接了當，好像是不經過大腦似的。以最近所說：「去蔣化無助台灣社會和諧」、「台灣在外交上相當艱辛，裡面的人還打成一團；台灣社會沒因此更團結、和諧」為例，就可以看到引發的爭論。

從第二次世界大戰結束，到中國關閉與台灣的交通來往為止，根據1956年的估算，跟著蔣介石移住到台灣的軍人、公務員與平民約有121萬人，約占當時台灣人口937萬人中的13%。經過70年的聚生養息，這13%的後代，與蔣介石的情感臍帶有沒有完全切斷無從知道。這些後代的居住地，又以北部地區為主，做為台北市的市長講出：「去蔣化無助台灣社會和諧」這樣的話，從醫療立場來說，似乎沒有太多的政治意義，聽起來像是在關注某一群人的情緒感受而已。

柯市長不是一般的政客，他經歷過許多生老病死的故事，或許有一天，當台灣的環境與條件都成熟到可以公投獨立了，他還會說「兩岸一家親」嗎？柯市長的頭腦裝了很多東西、看起來他還有很多事情想要做。

（作者為前為馬偕紀念醫院精神科教授與主治醫師）

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