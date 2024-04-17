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自由廣場》（鏗鏘集）那就讓台灣成為真正的國家

2024/04/17 05:30

◎ 李敏勇

馬英九說台灣不是國家，中華民國才是國家。他的說法是針對「中華民國台灣」進行分化，與民主化後的統合權宜策略對立。他的行徑對不起認同台灣的戰後移入群，曝露他機會主義者的習性。威權侍從和共犯結構的身世成為他的寫照，去中國一路哭，搖搖晃晃著背反的身影，讓人看不起。國民黨也有人不認同，但無法去除「中國」冠詞，又能如何？

馬英九是蔣經國時代的幕僚，以翻譯人員隨侍左右，他是反共愛國聯盟的成員，昔以反共包裝戒嚴統治的存在條件，從中國共產黨的立場看，馬是戰犯。中國共產黨若要收編、討好台灣人，馬的反共職務經歷罪證昭昭不可赦，應為祭品。

為何昔日反共，說得義正辭嚴？為何今日親共，淚流連連？馬英九過去既是威權侍從者，則從反共到親共的背反現象，同是服仰或服侍權力，馬遂拋棄從前的政治經歷，在蔣氏父子已去，習近平獨裁威權顯赫，而馬的總統禮遇期將屆之際，馬頻奔赴中國，尋求取代連戰，成為中國共產黨寵幸之人。

馬曾以反共經歷而晉黨國要職，曾是中國國民黨主席，更是中華民國卸任總統，他是以待罪之身，趨附習近平，他深知自己的原罪，想從中華民國脫身，經由中華民族的虛構紐帶，和共同的中國冠詞，連結中華人民共和國，甚至中國共產黨。

中華民國是一九一二年成立的國家，同時也是一九四九年被中華人民共和國取代而倖存於台灣的國家，一九七一年就失去在聯合國的中國代表席位。「中華民國台灣」是民主化後在台灣這個國家的權宜之名。中華民國之名若侵犯中華人民共和國的國家名號，損及其繼承權利，則生活在台灣的人民不必落借殼立國之名，就以台灣的名義建立新而獨立的共同體：一個與中國沒有相互侵犯的國家吧！

台灣與中國的新關係不應由中國兩黨作主，更不是馬能為所欲為。中國要解決台灣的中華民國問題，先讓台灣成為一個獨立國家，從建立國家開始。被革命推翻的中華民國在動員戡亂長時期對中華人民共和國有犯意，台灣人民並不想與中華人民共和國或中國人民為敵！中華人民共和國讓台灣成為一個國家，會為中國寫下新頁，開展大國新歷史。

（作者是詩人）

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