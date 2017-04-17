自由談》誰砍八田的頭？小孬孬!

誰砍了台灣人民尊為嘉南大圳之父、烏山頭水庫之父八田與一銅像的頭？這麼惡質的爛事既然敢做，好膽就站出來承認，怎麼卻像小孬孬、蠕蟲一樣，躲起來不敢見人！

八田與一對台灣水利與農業的貢獻，史不絕書，在此不多述。這尊銅像自一九三一年塑造以來，在嘉南農民以懷念之心保存下，度過日治時代（收繳銅鐵供應戰時軍需）、國民黨兩蔣時代（政治銷毀破壞日治時代文物建築）兩次浩劫，於今卻橫遭「他們」砍頭，何止令人痛心而已？其狠毒用心更在企圖藉此傷害人民的歷史感情！

這應是「他們」幹的！案發後一般指向是近來不少蔣介石銅像遭斷頭的「報復」行徑，「他們」是誰已呼之欲出。如果真是這樣，那就是黨國幽靈、餘孽在作祟，「你們」砍蔣介石的頭，「他們」就砍八田與一的頭。

這算哪門子的「報復」？蔣介石、八田與一怎麼比？一個長期專制獨裁統治，犯下二二八慘案、白色恐怖，荼毒台灣人民，留下不堪回首、人民被威權禁錮的黑暗時代；一個則勞心焦思致力在台灣興修水利，留下的水利設施至今仍運作良好，這是超越政治、跨國界的歷史事功。

就人類文明進程而言，蔣的統治是台灣文明發展史的重大倒挫；八田則對台灣文明發展有貢獻。

何況，砍蔣不值得鼓勵，但砍了幾個蔣銅像，還有成千上萬個蔣銅像及校名、路名、廟堂等各種荒唐紀念物；砍了八田與一銅像的頭，他們就以為能泯滅歷史嗎？根本不可能，但其行徑可惡惡質加三級。而且，蔡丁貴等砍倒蔣介石銅像，都出來認帳，哪有像黨國幽靈餘孽，砍了八田銅像的頭，卻躲起來，蠕蟲、小孬孬！

何必為黨國幽靈小孬孬生氣？何必為蠕蟲生氣？它們本就是無脊椎動物！（胡文輝）