自由開講》賞「螢」，究竟看見甚麼？！

懷谿

又到了賞螢的季節。近20年來，賞螢逐漸成為流行，成為一股熱潮。然而，螢火蟲何時變得如此稀有？20年來，能夠賞螢的地點變多了嗎？除了趕流行，賞螢的目的究竟是什麼？

螢火蟲何時變得如此稀有？（資料照，記者蔡文居攝）

野地不斷在消失當中。乾淨的水域不斷在消失當中。螢火蟲也跟著不斷消失。螢火蟲跟青蛙都是重要的環境指標，它們能夠生存的環境，一定有乾淨的水與土。如果大家都愛看點點螢火漫遊在夜空中，為何我們不集結成一股力量，設法讓螢火蟲更加普遍，不必跑到荒山野嶺才能看見？

這股熱潮持續20年了，是不是讓我們認識到野溪不該水泥化、廢棄物不該任意傾倒在山區、汙水廢水不該隨意排放？

當我們漸漸被自己製造的污染淹沒，別說是螢火蟲，我們還能安心生活嗎？或許，嚴格說起來，這股賞螢熱潮並沒有持續20年，只是在每一年的某個季節成為流行，如同花季一樣，花謝就被遺忘。

但我衷心地盼望，這股熱潮能持續沸騰，能成為一股思潮、一股推動改進的力量。讓我們以實際作為改善環境汙染、以友善生態的工法對待溪流溝渠。

讓螢火蟲不再稀有，讓我們的生活環境更乾淨、更安全，且更健康。

（作者為教育工作）

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