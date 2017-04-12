自由開講》反毒宣導政策的失效、失靈與失控

林書立

校園毒品氾濫的議題，在兩名未成年人攜帶毒品闖關被捕後，再次受到重視，喚醒國人對於是校園毒品預防宣導的重視，也同時讓很多人也知道，原來我們校園毒品預防宣導活動名稱不叫太陽花，不叫紫荊花，而是「紫錐花運動」！

我們校園毒品預防宣導活動名稱不叫太陽花，不叫紫荊花，而是「紫錐花運動」！（新竹市教育局）

依據教育部反毒宣導小學堂知識庫說明，紫錐花係北美菊科植物，為北美印地安人治療蛇、蟲咬傷敷料，因其具有內服外敷 之「健身」、「抗毒」的意象，故引為「反毒」的代表花卉……。教育者用心良苦，展現博學多聞，陳義深遠的一面，可惜恐怕很多家長根本不知道教育部的紫錐花運動是反毒運動，紫錐花也難以令人理解與反毒何干，還是吸毒後趕快找紫錐花解毒癮?從而反毒教育的宣導成為曲高和寡又一章，如果真要參考一下北美的反毒教育，那不如直接來看看美國的校園毒品犯罪預防宣導。

美國自洛杉磯於民國72年左右，首創一個D.A.R.E. （ Drug Abuse Resistance Education ），「勇敢（的）:拒絕濫用毒品教育」的校園毒品防制宣導教育後，因效果良好，擴大至全美各州所屬城鎮均採用相同機制，同時防毒宣導的年齡層，亦逐年下降，迄今毒品防制之宣導教育已可從幼稚園大班開始導，但宣導教育前均會詢問家長是否同意讓孩童接受此一免費課程，宣導的課程一般邀請警方執法人員穿著制服進入校園授課，甚至特製的反毒宣導警車、反毒卡通英雄人物，均加入宣導舞台，宣導的重點沒有甚麼高深學問，就是培養學童，拒絕毒品是一種勇氣、負責任的表現，不要被暴力行為、幫派份子威脅利誘，發現毒品販賣或推銷，隨時歡迎學童隨時向警方聯繫。宣導過程非常簡單明確，毒品就是毒品，一定要勇敢全面拒絕，每學期反毒園遊會、反毒課程不斷舉行，當然針對不同年齡層會有不同設計，有時全校集中至禮堂，開出反毒宣傳車，歡迎學童拍照上傳臉書。

反觀國內，反毒宣導除了宣導內容與落石問題外，最具挑戰之處恐怕在如何避免反效果的宣導，在當今網路盛行時代，人人皆可經由網路查詢知識與經驗，快速取得不熟悉的知識與經驗，搜尋我國毒品犯罪的法律知識發現，最常上網問答的毒品法律問題，都在探討「20公克」，網路知識庫充斥許多「單純持有之三、四級毒品且數量在20公克以下者，不屬於犯罪，只是行政罰」、「三、四級毒品20公克以下只會被行政罰鍰，不算犯罪，沒有前科」、「不危害他人，只是濫用藥物的心理疾病」，應該宣導的反毒政策，卻變成教導「少量持有不會有前科｣，「吸毒只有害自己，沒有害別人」。

台灣的毒品查緝面向來沒有太大問題，但是，看看政府的「反毒政策」，每遇反毒問題，相關部會就其範圍說明，入獄毒品人口已經超出三分之一，監獄人滿為患，應放寬假釋、可適用減刑、初犯改勒戒，最後的結果是預防失效、治療失靈、處遇失控，K他命列屬三級毒品，也就是若持有或吸食20克以下，處1萬到5萬元罰鍰，並參與4到8小時的講習課程，沒有案底也沒有刑責。因為沒有刑事上的責任而變得容易取得，也在青少年間肆無忌憚地流傳，由於供需沒有太大問題，造成三四級毒品價格相較國外便宜，導致三、四級毒品開始出口，立法院雖多次舉行公聽會，希望K他命改列二級毒品，達到嚇阻的效果。惟法務部和教育部均因過度擔心青少年前科紀錄，始終無法通過，於是開始進入惡性循環。K他命流傳暴增，出口已成不爭的事實。

反毒問題已經到臨界點，反毒政策必須重新思考，究竟要持續採用毒品為藥物依賴問題，輕罪予以除罪化之機制，或改採毒品零容忍策略，確立反毒政策，而非一昧地要求檢、調、警加強查緝毒品，卻又因為20克的毛重、淨重與淨值，模糊化了反毒政策，最後連校園反毒宣導，都不明確，毒品相關法令修法結果也變成好像在宣導三、四級毒品20克以下持有、轉讓不屬刑法犯罪，最後，反毒因為缺乏零容忍，產生了破窗理論效應，最後失效、失靈、失控。

（作者為中央警察大學博士生）

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