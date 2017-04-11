自由開講》李明哲事件凸顯中國的極權思維

顧貯拳

李明哲妻子試圖到北京營救丈夫，在國台辦註銷台胞證之後，在桃園機場就被拒絕登機，連中國都去不了。李明哲妻子急於營救丈夫，人之常情，北京如此粗魯漠視人道，冷血之情讓人髮指。就在李明哲妻子前往北京的前夕，突然收到兩岸掮客的密函。言詞霸道，只有北京有話語權，家屬只能任人擺佈。

李明哲妻子急於營救丈夫，人之常情，北京如此粗魯漠視人道，冷血之情讓人髮指。（EPA）

兩岸自1949年以來，官方交流中斷數十年，但是兩岸掮客從來沒有消失。無論是台灣這方的人也好，中國那頭的人也罷，許多人樂的在兩岸之間扮演角色。過往兩岸掮客大多背負政策指導的角色，向對方釋放政治訊息，尤其在美國敦促下，無論兩岸關係冷熱，這樣子的溝通模式從未間斷。

過去，台灣人被抓不是第一次，中國試圖透過兩岸ㄏ放人也不是頭一遭。但是，抓了非軍職或刑事犯罪的台灣人民，卻幾乎可以說是頭一遭。中國可能認為，過去台灣軍情局也有人在越南被抓，一路押回中國受審。台灣沒有劇烈表態，家屬的態度也沒有這麼受到媒體重視。

但是，這次有二個最大不同。首先，李明哲是台灣普通人民，沒有官方色彩、沒有軍職背景，甚至連公務員背景都沒有。再者，現在是2017年，社群媒體力量甚劇。即使中國四川目前如火如荼的抗爭事件，政府就算斷網斷電也無法抵擋消息不斷流出。因此，我們要嚴肅提醒中國的是，請儘速恢復兩岸正式的聯絡機制。兩岸已經夠複雜，沒必要一直走暗巷。中國已經放棄買辦政治，難道要改走掮客政治嗎？買辦被人詬病的就是以壟斷的權力，來撈取好處。不只有害兩岸互動，更增加誤解衝突的可能。

中國正朝著後極權主義國家發展。對內的控制力道，比過去極權國家更強。而且更有彈性。但是，這彈性建立在運氣上，每一次都可以是例外。就像中研院學者吳介民出的新書吊燈裡的巨蟒一文所形容，中國已從巨龍化為巨蟒，寧靜而惡毒。隨時出其不意的凸襲，平時卻又靜悄悄的讓你忽視他的存在。

但中國政府對內可以玩這套，但是若對兩岸關係也玩這種出其不意、冷血凸襲的方式，兩岸只會惡性循環。而且，這責任更該由中國承擔。

我們都期望兩岸建立起長久安穩的制度性溝通，不樂見例外式的互動。李明哲事件絕不是中國誤抓或誤判，而是蓄意而為。如果又是蓄意抓人，又想故意繞過執政者放話，將來兩岸關係發展問題叢生，不只不利習近平十九大穩定布局，台灣人民對中國的壞印象更只會有增無減，兩岸將更加離心離德。

（作者為研究所碩士生）

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