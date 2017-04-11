自由開講》尊重土地與文化的多元價值 從八仙洞拆廟爭議談起

◎阿朗

近期八仙洞拆廟爭議，支持暫緩拆廟者認為，洞內寺亦是文化資產的一環。三萬年前的長濱文化遺址與日治時期即存的洞內寺，及多族群住民（客、閩、馬卡道、阿美）的生活與宗教開拓史，並非孰輕孰重的零和遊戲，而是連續生活的人類痕跡，可以在同一塊土地上活著。

近期八仙洞拆廟爭議，支持暫緩拆廟者認為，洞內寺亦是文化資產的一環。（資料照，記者王秀亭攝）

支持拆廟者常見的論述概分兩類：其一是法律決定論，即「民事廟方敗訴，就應還地拆除」，但卻未及討論國家機器在刑事「竊佔土地」及行政處份的「違建拆除」兩部分，廟方皆獲不起訴及訴願成功的法律爭議，這些先於法律存在的使用土地事實，不應被簡化看待；其二是在地原住民族表達過往八仙洞即為被漢人佔用的部落領域，故支持政府拆廟，將山林回歸原始樣貌。

第二類論述最難解，卻也是最需正視的呼喊。因為漢人移居後，在整個台灣島上，對原住民的土地佔用，是事實；此刻在凱道上的原民傳統領域抗爭運動即是為此怒喊。回到八仙洞來看，有可能還原八仙洞最早的漢人信仰與移居，與原住民族的相處情形是什麼嗎？衝突如何處理？是否曾互助共存過？那樣的經驗對當今台灣可否提供更多意義？原住民族在八仙洞生活的樣貌，也應被承認、看見。

此外，共同生活在這塊土地上的原民或漢人，期待看到的未來八仙洞，又是何樣貌？是如台東縣政府與文化部至今仍語焉不詳、無法公開討論的考古文化園區？亦或如八仙洞遊客中心旁原東管處辦事處的建築，突變為涮涮鍋的奇特景觀？若失去對政府的監督，要求其在規劃與操作上納入民眾參與、包容不同群體，則不論自然環境、考古遺址、原民傳統領域或洞內寺，皆要成為弱弱相逼，最後淪由權力宰制者的國家機器任意決定、替換。

土地與文化不是單一價值，更非由權力輕易判定。曾在八仙洞存在過的不同意志，都應被同等保護。

（社會運動者）

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