自由開講》徐重仁真的錯了嗎？

黃晴

一句：「年輕人太會花錢。」再度掀起了低薪、責任制、買不起房‧‧‧等議題，各社群網站也可以看見不同的兩派聲音，也讓這些天的生活精彩、刺激不少。台灣低薪是不爭的事實！各職場的責任制是常態！年輕人買不起房更不是口號！

台灣低薪是不爭的事實！各職場的責任制是常態！年輕人買不起房更不是口號！（資料照，法新社）

但是在這樣的環境下，所謂的年輕人，是否可以思考徐重仁這句話另一層意義？時下年輕人手機一隻隻比得是酷炫，穿著行頭比得是價格，臉書打卡若是出國、高價美食，必會得到許多讚聲；似乎很少人比得是我吃了多少苦？投資自己的腦袋有多少？

身邊有許多的年輕人很肯吃苦，哪怕在公司上班了，下班後找得是投資訊息，找得是如何能再增一技能的課程…拿自己認識的朋友來說，有個朋友大學畢業時，進入職場第一份工作是安親老師起薪就是22K，在同一職場兩年後，意職到少子化的問題，便利用下班後的時間，不斷加強自己授課的能力及數學解題技巧，不斷的在公司裡爭取能授課的機會，學生不會的，利用自己的下班時間額外免費輔導，五年過去了，成功的轉職為數學名師，一個月領得是65K，上班時間還比過去短及輕鬆，他回首那五年，過得是沒有所謂社交的生活，但是，現在的輕鬆，也是自己當初的努力及付出而來！

前些年的殯葬業標榜月薪60K，因為有不少朋友從事該行業，細問之下，也是要肯付出時間，肯努力學習，犧牲自己的時間，努力個幾年，離年薪百萬的禮儀師真的不會太遠！社會上有很多的行業薪資不只是22K，水電、裝潢、專業技術人員…等，薪資一直都不會太低。重點是:彎得下腰嗎？肯付出時間和精神讓自己成為專業嗎？

徐重仁失言事件後，年輕人是否該思考未來在職場競爭力的問題？而不是著墨在那句太會花錢！

年輕人太會花錢，這句話的背後，我們是否可以檢視自己在職場上所擁有的能力，及對自身未來的期許，當有多餘能力時，我們對自己的投資是外物還是內裡呢？

（作者為教育工作者）

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