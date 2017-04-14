自由開講》Uber Is Back ！共享經濟的衝突？！

張紋綺

前幾日Uber台灣總經理顧立楷聲明：「我們非常高興能重新啟動 Uber App，在此服務台灣民眾、駕駛及城市。」強調不再與政府的政策抵抗並承諾與租賃車公司或計程車業的合法專業駕駛合作。

前幾日Uber台灣總經理顧立楷聲明：「我們非常高興能重新啟動 Uber App，在此服務台灣民眾、駕駛及城市。」（資料照，記者張嘉明攝）

我們生存的年代有了個新名詞，稱為「共享經濟」。關於優步昔日的政策我覺得不以為然。優步司機大多以兼職為主，甄選條件也非常粗糙，乘客風險提升。公司與駕駛之間不屬契約關係，所以台灣的分公司不需準備遣散費不用繳交勞健保，營利用車也是駕駛名下的，車輛保養沒有補助津貼。整體而言，優步的人事成本上低廉，進而反映在收費方面；首當其衝的就是計程車業者。

在多方的考量下，Uber台灣總經理顧立楷表示打算退居到第二線，並且與租賃業者合作，人員與車輛派遣都是租賃業者負責，計價方面也依據合作的業者而有所不同。優步變成單純的叫車平台，當然也就減少駕駛來路不明的風險，納稅部分的爭議也消失了。

這次優步改掉以往的模式，但這樣是否消弭了共享經濟的成長？在國外共享經濟非常盛行，從腳踏車到房屋都可以借用，使得資源得以充分利用。在台灣，優步之所以受到種種反對聲浪的阻撓，最主要的原因就是與當局政策背道而馳。國家的政策大多是以保護人民為出發點，碰到像優步這樣特立獨行的行事態度，難免會措手不及；做出懲處，罰金繳完優步還是照常營業；不處理，恐怕政府在未來推動任何政策，都將失去人民的信任。

資源可以共享，但如何在彼此之間取得平衡即是關鍵。政府可以這項個案為借鏡，了解到政策要隨著時代的演變而更進；優步也應視這次經驗為警惕，調整營運模式。雙方各退一步，才不會扼殺了新紀元的誕生。

（作者為讀者）

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