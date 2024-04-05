晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》回春丹事件：言論自由的界限在於不損害台灣尊嚴！

2024/04/05 09:05

◎賴宥澄

屏東縣政府每年皆會在墾丁舉辦「台灣祭」，今年特別邀請了來自中國廣西，因《鮮花》而爆紅的獨立搖滾樂團「回春丹」來台參演。然而，當該樂團於社群媒體上吃豆腐般地稱台灣為「中國台灣」時，原先純粹的音樂便不可避免地染上了政治色彩。

墾丁「台灣祭」取消「回春丹」演出。（屏縣府提供）

對比近期案例，同樣來台灣演出的中國石家莊搖滾樂團「萬能青年旅店」，該樂團未曾特別提及「中國台灣」也順利完成演出，返回中國後更未被究責質問。為何「回春丹」此次要刻意將「台灣」降格為「中國台灣」呢？是對台灣主權的高度敏感爭議視而不見，還是別有所圖？

這次「回春丹爭議事件」再次提醒社會大眾，言論自由的界限在於不損害台灣社會的共同價值和尊嚴。「台灣祭」作為屏東縣政府主辦的大型音樂活動，肩負著「傳遞文化」與「政治價值」的雙重責任。因此，對於政府機關而言，任何貶低台灣身分的宣揚都是無法被容忍的。

而後主辦單位迅速祭出聲明取消「回春丹」的演出，並表達「除了音樂，我們還有無法撼動的信念」，筆者十分贊同此舉。台灣人對於維護國家尊嚴絕不輕易妥協，這不僅攸關一次音樂祭的成敗，更是保護台灣社會免於境外勢力干擾的影響，我們必須時刻警惕，中國政府將文化和藝術活動包裝作為政治統戰工具的風險。

台灣作為一個自由民主的國家，我們可以欣賞對方的音樂，然而當中國樂團因言論踩紅線時，我們也有權站出來反駁，和平且成熟地用台灣獨立的旗幟和言論表達台灣人的立場。

在這片土地上，每個人都有發聲的自由，無論是支持或反對「回春丹」或「抗議舉旗行為」，我們都容忍且尊重異己的意見，這正是言論自由最真實的體現。

（作者為國立中興大學國家政策與公共事務研究生、台中市青年事務諮詢委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書