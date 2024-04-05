自由開講》回春丹事件：言論自由的界限在於不損害台灣尊嚴！

◎賴宥澄

屏東縣政府每年皆會在墾丁舉辦「台灣祭」，今年特別邀請了來自中國廣西，因《鮮花》而爆紅的獨立搖滾樂團「回春丹」來台參演。然而，當該樂團於社群媒體上吃豆腐般地稱台灣為「中國台灣」時，原先純粹的音樂便不可避免地染上了政治色彩。

墾丁「台灣祭」取消「回春丹」演出。（屏縣府提供）

對比近期案例，同樣來台灣演出的中國石家莊搖滾樂團「萬能青年旅店」，該樂團未曾特別提及「中國台灣」也順利完成演出，返回中國後更未被究責質問。為何「回春丹」此次要刻意將「台灣」降格為「中國台灣」呢？是對台灣主權的高度敏感爭議視而不見，還是別有所圖？

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這次「回春丹爭議事件」再次提醒社會大眾，言論自由的界限在於不損害台灣社會的共同價值和尊嚴。「台灣祭」作為屏東縣政府主辦的大型音樂活動，肩負著「傳遞文化」與「政治價值」的雙重責任。因此，對於政府機關而言，任何貶低台灣身分的宣揚都是無法被容忍的。

而後主辦單位迅速祭出聲明取消「回春丹」的演出，並表達「除了音樂，我們還有無法撼動的信念」，筆者十分贊同此舉。台灣人對於維護國家尊嚴絕不輕易妥協，這不僅攸關一次音樂祭的成敗，更是保護台灣社會免於境外勢力干擾的影響，我們必須時刻警惕，中國政府將文化和藝術活動包裝作為政治統戰工具的風險。

台灣作為一個自由民主的國家，我們可以欣賞對方的音樂，然而當中國樂團因言論踩紅線時，我們也有權站出來反駁，和平且成熟地用台灣獨立的旗幟和言論表達台灣人的立場。

在這片土地上，每個人都有發聲的自由，無論是支持或反對「回春丹」或「抗議舉旗行為」，我們都容忍且尊重異己的意見，這正是言論自由最真實的體現。

（作者為國立中興大學國家政策與公共事務研究生、台中市青年事務諮詢委員）

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