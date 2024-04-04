自由廣場》回春丹事件／沒有主權 何來音樂？

◎ 曾冠雅

屏東縣政府主辦的獨立樂團音樂盛典「台灣祭」在四月四日盛大舉行，然而演出者之一，來自中國的「回春丹」樂團卻在宣傳期的社群貼文大大寫上「中國台灣」，大踩兩岸地雷，惹惱擁有台灣主權意識的廣大樂迷，台灣祭主辦方馬上取消該團演出。

但台灣樂迷的憤怒並未就此平息，四月二日「回春丹」樂團於台北legacy的演出專場中，樂迷和自發前往群眾高舉「台灣獨立」、「光復香港」甚至於「西藏獨立」等旗幟，用和平方式表達主張。

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近年來台演出的中國團，不只回春丹一團，為何以前不曾吵成這樣？因為歷來的中國樂團都很有默契，社群貼文只會出現台灣或城市名字，如：台北，絕不會在台灣前面硬冠上中國。回春丹踩了紅線，在滿滿本土意識的場合踐踏我國主權，被樂迷和有基本主權意識的台灣人唾棄也是理所當然，在華山專場的群眾，只用旗子表達訴求，已是最溫柔的抗議。

事件在網路發酵，部分主權意識輕薄者居然說風涼話：政治歸政治、音樂歸音樂。被說成中國台灣又不會少塊肉。甚至將台灣人舉旗抗議行為，與對岸「小粉紅」相提並論，嗤之以鼻。在筆者看來，這些人就是統戰的共犯，扯國家主權的後腿。

對於這些人，筆者認為不如先好好支持台灣主權，若非中國總想武力併吞台灣、文化統戰台灣，今天哪會有統獨議題？

不論是支持哪個政黨，台灣人都不應將台灣被吃豆腐、被統戰視為理所當然！

（作者是中正大學哲學系學生）

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