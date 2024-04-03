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自由廣場》堅持台灣國格 為台灣祭按讚

2024/04/03 05:30

◎ 翁建中

高雄的「大港開唱」剛結束，屏東縣舉辦的「台灣祭」登場，尤其台灣祭的免費舞台設置，已是春假「聽團仔」族群的首選，大港開唱與台灣祭這兩個音樂祭，今年的最大共通優點就是濃郁而清醒的台灣意識。

因一曲《鮮花》而爆紅的中國樂團「回春丹」四月二日於台北舉辦演唱專場，並預定南下「台灣祭」演出，但四月一日卻傳出，回春丹於香港轉機期間在微博發文「從廣西到中國台灣，台北開爐（專場名稱）見」，引爆網路議論，雖然隨即刪除IG發文，但微博的貼文依舊存在。

二日下午台灣祭主辦單位屏東縣政府馬上宣布取消回春丹的演出，文內寫道「除了音樂，我們還有無法撼動的信念」，生活即政治，音樂更能感受價值的感動，樂迷們的抵制、主辦單位的斷然決定，才能讓對岸感受到台灣人對台灣主體意識的堅持，樂迷可不是好惹的。

香港在三月底才通過《基本法》第廿三條，中國對藝文產業嚴厲收緊，而「回春丹」發文吃台灣豆腐，無法排除背後受到北京當局的操持或文化統戰，去年許多中國樂團來台演出，都能把守本分，樂迷與樂團盡量避免隱形的界線。如今回春丹鬧出辱台事端，加上馬英九愚人節訪中會宋濤，及更早赴中旅遊為共黨大外宣的鍾明軒，接二連三，隨著五二○交接倒數，可預見中國搞事手段必更極端。

（作者是東華大學歷史系學生）

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