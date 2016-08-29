共享經濟專題》林全內閣的新經濟笑話

當初Uber明明是以資訊服務業投資項目進入台灣，為甚麼立刻就被交通部蠻橫地定位為運輸服務業者，並迫不及待地要搶下其監管權，而資訊服務業的主管機關經濟部卻反而未置一詞，釐清Uber的行業定性，難道又是交通幫在搞壟斷，而經濟部被霸凌到完全噤聲。

胡博硯／東吳大學法律系副教授

行政院26日邀集經濟部、財政部、國發會、公平會、交通部等部會，就Uber營運爭議及未來計程車產業升級等議題做討論，會中達成共識，交通部將加強取締Uber，並修法重罰，財政部則對Uber展開查稅，計程車業界關心的撤資案，等行政訴訟案結束後再處置。

此外，政院跨部會協商今達成五共識，其詳細內容各媒體皆有報導，不予贅述，因為其內容簡直令人啼笑皆非。從五共識就可以看出來林全內閣對分享經濟的無知：

第一到第三點完全聚焦在交通部的本位立場，請問，當初Uber明明是以資訊服務業投資項目進入台灣，為甚麼立刻就被交通部蠻橫地定位為運輸服務業者，並迫不及待地要搶下其監管權，而資訊服務業的主管機關經濟部卻反而未置一詞，釐清Uber的行業定性，難道又是交通幫在搞壟斷，而經濟部被霸凌到完全噤聲。

這種涉及行業定位的本質問題是所有問題的始點跟關鍵，在未討論這個先決問題前就任由交通部搶下所有話語權，這樣的討論註定從一開始本身就荒腔走板，請問林院長、國發會陳主委、經濟李部長世光和交通部賀陳部長，全世界各國在討論共享經濟時，有那一個國家會放在交通運輸的框架及脈絡下談，林全內閣官員思維之脫離時代及不合時宜完全在這次處理Uber的事例上暴露無遺，但諷刺的是，又同時找一個網路想像家的唐鳳進來當政務委員，是要當作遮羞布還是又要糟蹋一個新思維的人才。

Uber以資訊服務業投資項目進入台灣，為甚麼立刻就被交通部蠻橫地定位為運輸服務業者，並迫不及待地要搶下其監管權？（記者張嘉明攝）

這令人回憶到2004年7月Skype者種語音通話的網路軟體被引進台灣時，就是交通部的電信總局堅決要求應受二類電信的規範鬧得滿城風雨，幸好後來有了NCC這個專業委員會，現在類似Line與Wechat這類也提供免費語音甚至視訊通訊的服務，不會再可笑地被要求要拿一張二類執照了。但台灣官僚系統的反智與反全球化潮流行徑依然一再上演，接下來的例子是要求 C2C 拍賣模式業者來台灣時適用零售業法規管制，也就是提供網購者必須開立一家實體的零售業，再來，第三方支付服務初進來時，金管會也一開始要求要有銀行資格，換句話說，一樣要求支付寶要在台灣開設一家實體銀行，這些世界級的笑話在國際上廣為流傳，但我們的官員笑罵由人、我行我素，這也是為何從頭到尾，Uber的問題一直糾結在交通運輸派遣業的爭議上。

反觀他國，面對 Uber 、Airbnb 等網路科技變遷而興起的共享經濟商業模式，2014年英國政府從網路服務的角度出發，委託獨立於政府部門外的專家學者進行研究評估，最後提出《Unlocking the sharing economy》此一報告，當中除對共享經濟給出定義外，然後直接點名未來的目標是：「讓英國成為全球共享經濟樞紐。」英國的商務大臣對此一呼籲的反應是公開表示：「面對共享經濟趨勢，當別的國家與城市關閉了消費者選擇，並限制他們善用財產的自由，英國正擁抱破壞性創新商業模式和挑戰型企業，以提高競爭力，並提供新的產品和體驗給消費者」。

面對 Uber 、Airbnb 等網路科技變遷而興起的共享經濟商業模式，2014年英國政府從網路服務的角度出發，委託獨立於政府部門外的專家學者進行研究評估，最後提出《Unlocking the sharing economy》報告。（startups.co.uk）

同樣的，面對會員國對於新興商業模式如Uber與Airbnb等處理不同調，歐盟執委會經歷數月的研析及綜整各方意見後，終於今年6月2日正式發布新的指導原則，呼籲各會員國勿因噎廢食，因為依照業界估計，各種新興之共享經濟商業模式僅在歐洲一地已創造250億歐元的年營業額，新的經濟模式可望創造新的市場需求，也能帶給傳統行業新的客源，因此歐盟不應花心思去阻礙創新，而是應該盡力來創造公平的競爭環境。

至於，是否以及在何種程度內，共享平台必須遵守進入市場門檻的限制要求，指導原則中更直言：「應取決於其營業模式的本質。如果共享平台在一般情況下，基於個人要求，透過電子方式，提供遠距地，通常要求報酬之服務的話，則不應受到原本針對此類服務所規定的事先准許及其他類似的要求之拘束，因為前者服務之本質乃為資訊服務」。

對照之下，行政院五共識的最後一個前段：「期待創新產業及新經濟模式在台發展，…並引進創新經濟模式」全是空話，重點在後段：「惟營運的模式仍應符合政府相關法規，並與其他企業公平競爭」。

擺明了，台灣政府只想用既有法規硬套在新式企業，然後將其變得如同舊型態企業再進行公平競爭，令人質疑，難道這就是蔡英文總統所謂創新經濟的精髓？