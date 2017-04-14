自由開講》機場都是年輕人，難道都是出國玩嗎？

羅浩瑋

昨日全聯福利中心總裁徐重仁出席新書發表會時表示：「現在台灣的年輕人很會花錢，你到國際機場看，很多年輕人出國，很少看到老一輩的人。」還指出年輕人不要太計較薪水比別人低，反而要多努力自然就會被老闆看到。

全聯總裁徐重仁出席新書發表會時表示：「現在台灣的年輕人很會花錢，你到國際機場看，很多年輕人出國，很少看到老一輩的人。」。 （資料照，記者陳逸寬攝）

身為一名過去三年來多次出現在國際機場都只是為了實習與交換的年輕人我來說對此言論感到十分的不認同。過去徐總的年代，是一個台灣經濟快速成長，台灣錢淹腳目的時代。如今，台灣的工作環境與機會已然不同於過往。此外，根據主計處在104年的國人赴海外工作人數的的最新統計資料，其中25到39歲的青壯年到海外工作的比重就佔全部的總人數接近四成，也就是說，每10個年輕人就有4個是會常常因為工作而出現在機場。這也難怪我們徐總會看到機場都是年輕人了。

然而，當我們看到這種現象時，最不該擔心的就是台灣年輕人不努力、太會花錢。反觀，更該擔心的是我們的人才大量流失，未來企業極有可能面臨找不到人才的窘境。甚至該擔心當這群最有能力消費的人都去了國外，對於台灣的經濟會造成多大的衝擊，全聯的產品又要賣給誰呢?

深究年輕人為何都大量出走國外，原因正是在台灣無法找到適合自己專業的工作與普遍低薪。現在台灣大學生畢業起薪僅落在27655元，然而海外工作平均年薪已高達84.9萬元。明顯可以看出，並非台灣年輕人不努力所以低薪，而是台灣的企業並未給予年輕人和努力成正比的工作。

機場都是年輕人，並非年輕人太會花錢的現象，反而是台灣企業失去人才與大量消費族群的警訊。希望政府與企業界的老闆能共同審視這個問題，放下對於年輕世代的成見，並做出實質上的改變。

（作者為國立高雄大學越語組學生）

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