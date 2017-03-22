自由開講》獎助民間投資文創產業 擴大內需經濟

林正二

蔡政府推出基礎前瞻建設大菜，立意良好，但如能跟民間資金連結一體，將更能啟動台灣經濟動能，提振產業競爭力。台灣人民的儲蓄率是全球數一數二，游資很多，卻找不到管道投資管道。而民間最能響應投資的應是具有地方特色，跟人民生活息息相關的文創產業。

這幾年政府雖大力推動所謂的文創產業，推出花博、桐花文化祭、鮪魚節等，但只是應景式的節慶，缺乏長遠與細緻的規劃，不僅民間找不到跟政府合作的著力點，一大推失業的藝文青年亦無法發揮專才，協助政府創建文化經濟，相關建議如後。

這幾年政府雖大力推動所謂的文創產業，推出花博、桐花文化祭、鮪魚節等，但只是應景式的節慶，缺乏長遠與細緻的規劃。（資料照，記者花孟璟攝）

一、台灣這幾年有很多藝文科系畢業，賦閒在家的年輕人，是很好的中小學藝文老師人才培養庫。是以，文化部應與教育部密切合作，在立法院連署提案修改教師任用資格相關法令，制定藝文教師任用法，簡化藝文教師的任用條件，無需選修1年教育學分，僅須以藝文作品及論文為檢定教師的任用資格，以迅速建構藝文教師人才庫。

二、如上述藝文教師任用法能通過，各地方政府即可根據該法及各地中、小學所需之藝文教師員額，招募藝文人才至各縣市，協助各地中小學設計藝文課程，以師生互動、學生創作為主軸，並擔任學校藝文教導員。

三、文化部應協助各地方政府擬定具體可行的「投資文創產業計畫」及「民間投資文創產業獎助辦法」，包括當地文創產業標的、實施行程、文化經濟效益評估等具體資料，俾各地方政府可根據民間投資金額比例及文化設施的困難度與重要性等評估，依據該獎助辦法，給予減稅等賦稅優惠，並洽請中央，爭取其他優惠待遇以及資金協助等，以號召旅外鄉親及全台民眾至該地投資，創建在地文化經濟。

四、獎助地方政府挖掘、整合並協助當地木工、竹編、陶瓷、民間技藝等傳統產業，跟有志新創產業的年輕人結合，以數位及現代化企業經營方式轉型為文創產業。

蔡政府如能仿效美國經濟蕭條時期羅斯福所推動的「以文化創建經濟」戰略，參照上述建議，建立一個可紮實發展文創產業的機制，號召各地青年及民間人士，一起參與文化建設，不僅可解決年輕人失業問題，亦可札實地發展在地經濟，擴大內需產業，改造台灣的經濟結構，無須再全盤仰靠外銷市場來發展經濟。

（作者為退休公務員）

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