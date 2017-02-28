自由開講》旅遊安全 從改變觀念做起

蘇勳璧

蝶戀花遊覽車意外事故造成33人喪生，這是件令人痛心的事，這起意外事故，提醒小英政府必須重新檢視國內遊覽車旅遊相關事業的安全品質問題，否則未來恐怕還會再發生類似的悲劇。 國內旅遊是國民休閒的一個重要行程，也是國家經濟的一環，小英政府鼓勵並獎勵國內旅遊，有關國內旅遊相關產業計有旅行社公會，遊覽車公會和遊覽車駕駛工會等，遊覽車結構安全、遊覽車靠行、 旅遊行程安排、司機超時工作…等，都是造成此次蝶戀花意外事故的原因之一。

提醒小英政府必須重新檢視國內遊覽車旅遊相關事業的安全品質問題，否則未來恐怕還會再發生類似的悲劇。（資料照，記者歐素美攝）

遊覽車的結構安全是科學問題，應該由國家透過專家以專業技術重新建構並須有安全性標準的認証後，遊覽車始能上路。遊覽車靠行問題存在已久，國家本意是要藉規範旅遊車業公司來管理車輛和司機，並且旅遊車業公司才有足夠財務能力能負起償付責任。不料，此舉却變成個人車必須靠行問題，個人車靠行不僅無法有效做車子和人員管理，更造成靠行費用，個人車超時工作和個人車安全…等危及旅遊安全品質現象，且又造成權責歸屬不清的亂象，此次，蝶戀花意外事故就是最明顯例子。而旅遊行程的規劃，表面上是旅行社要責任，但事實卻與消費者有重大關係，也是此次蝶戀花意外事故發生的最重要原因，值得國人檢討並深思，我們是否要改變旅遊觀念呢？

國內旅遊有由旅行社規劃景點的旅遊，進香團，各民間團體自主旅遊行程…等，幾乎都存在一個普遍現象，就是希望行程日數短，行程景點多，團費便宜，旅遊業者為符合國內消費者習慣與要求，只好規劃一日遊行程，將行程排得滿滿的，讓司機與遊覽車從清晨4 ，5點起，一直忙到晚上十一，二點才休息，造成司機累，導遊累，甚至遊客和車子都累，因此衍生意外事故發生，大家在檢討此次意外事件時，除前面所敘述的相關問題外，最迫切需要改變的，應該是國人旅遊觀念的改變。

旅遊的目的，應該是讓人因為美麗怡人的山水，人文風情 ，能給旅人（消費者）有休閒放鬆身心的享受。 但是短日數填鴨式的趕路行程，讓人對於台灣好山好水，好文化，好人情的深度內涵都被忽略了。現下最夯的休閒生活觀念，不正是慢活，輕旅行，欣賞美景，親近在地文化才是當道嗎？因此，在這次蝶戀花意外事故痛心檢討之際，國人的旅遊觀念應該要改變，旅遊應該是休閒的悠然行程，而不是填充趕鴨式的勞累之旅。

（台灣中社理事）

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