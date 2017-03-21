自由開講》馬統比元妃！？

陳彥亨

日前因馬英九教唆洩密遭起訴，其好友彭懷真教授出於安慰，勸其寫本《台灣政壇紅樓夢》，並將其比喻為原《紅樓夢》中，世宦人家賈府的長女賈元春。謂賈府為保住榮華富貴，乃將賈元春送入宮中，之後元春蒙幸，被封為貴妃，賈家益發不可一世。而馬英九從政亦頗相似，乃國民黨為長久把持政權，遂不顧其頻喊不選，最終仍將其推入台北市府，當上市長。

日前因馬英九教唆洩密遭起訴，其好友彭懷真教授出於安慰，勸其寫本《台灣政壇紅樓夢》，並將其比喻為原《紅樓夢》中，世宦人家賈府的長女賈元春。（資料照，記者蘇孟娟攝）

以上之比喻真是不倫不類。古代東西方歷史上，為政權、財富、勢力、版圖等而有所謂的政治聯姻，賈元春就類似這種婚姻下被犧牲的女子。但謔稱為馬統的馬英九呢？事後證明，當初他高喊不選乃是擺出高姿態，欲彰顯其虛偽的不沾鍋之性格，更藉由黨內眾老之千呼萬喚，甚至跪請，以期未選先轟動。待其入主台北市府後，馬統所涉及的弊案如台北銀與富邦銀合併案、美河市案、大巨蛋案等，無一不是只圖個人及財團有利，從不為市府、市民興利。光這些弊案，就連《紅樓夢》裏逞強貪財、好行不義的王熙鳳、賈赦、賈珍等也要自嘆不如，更別提那為鬥垮王金平而毀憲枉法之事。

當然，眼前看似毫無「弄權一時，淒涼萬古」之心境的馬統，日後可出書（恐由好友代筆），然而能與陳水扁的《台灣的十字架》，或崔小萍等人的回憶錄相比嗎？畢竟馬統並非歷史上的受害者、蒙冤者，而是加害者、僥倖受益者。

順便一提，若我是國民黨黨員，有資格選黨主席，寧可選郝龍斌，也絕不選由馬統背書的吳敦義。其理甚明，吳馬同質，拖垮國民黨恐更快速。

（作者為退休譯者、著有《債與償：台灣二二八傷痕小說》）

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