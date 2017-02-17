自由開講》針對「政經看民視」的採訪 【美國亞特蘭大台灣同鄉會聲明稿】

［亞特蘭大台灣同鄉會聲明］

本會日前向亞特蘭大僑教中心申請228紀念會補助款， 未獲得當地僑教中心的積極回應。其理由是，「 僑委會向來不補助政治性活動，只補助教育、文化類別活動」。 因此即使提出活動補助申請，也會被拒絕，並被勸告可能性不大。

（翻拍自網路）

本會特提出三點聲明：

1. 亞特蘭大台灣同鄉會成立以來，一向由熱心台僑捐助，自給自足， 甚少向中華民國政府僑委會領取補助。 今年適逢228事件70周年，本會以為， 2月28日是台灣政府核定的和平紀念日，基於「 政府不做民間來做」的立場， 本會特集合熱心愛台人士籌辦228紀念會。 向民進黨執政的蔡英文政府申請補助款，理所當然。

2. 2015年本地榮光會以抗戰勝利70年名義，盛大舉行活動， 並陳列中華民國二戰期間多起事件等海報，張貼在僑教中心大禮堂， 時間長達一年有餘。請問僑委會，這不是政治活動， 甚麼才是政治活動?

3. 舉凡元旦升旗典禮、雙十慶典晚會等等， 都由本地其他僑社主辦或協辦。請問僑委會補助這些僑社活動， 核可標準何在？難道這些都不算是政治活動嗎?

本會要求



1. 請總統府指派外交部， 指定外館領事參加本會2月26日舉辦的228紀念會， 並仿效前總統馬英九代表政府， 為當年的執政強權濫殺無辜向僑居亞特蘭大的台灣人道歉。

2. 請僑委會責成亞特蘭大僑教中心展出本會製作的228紀念文和海報 ，張貼在僑教中心大禮堂， 期限比照榮光會2015年張貼抗戰70周年的海報。 並在入口處陳列本會出版的228事件70周年紀念手冊， 供民眾索閱，且隨時確保手冊的供應量充足。

3. 最後，本會要鄭重呼籲已全面執政的蔡英文政府， 務必傾聽海外台灣人的心聲：1947發生的228事件， 連帶產生的三月屠殺，七十年過去了，司法單位依然姑息養奸， 任由劊子手消遙法外！民主化的台灣政府迄今尚未落實轉型正義， 台灣人民的血淚辛酸不容再世代吞忍。 我們強烈要求蔡英文政府扛起責任，兌現選舉支票，落實轉型正義。 務請外交部和僑委會發文各國僑務領事單位， 促其積極協助各國的台灣同鄉會舉辦228紀念會。

台灣人民只給民進黨四年的時間執政，做不好，台灣人民會用選票， 再次選出心目中理想的政治領航者。





（美國亞特蘭大台灣同鄉會）

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