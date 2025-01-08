晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙林保華專欄﹚罷免：傷其十指不如斷其一指

2025/01/08 05:30

民進黨立法院黨團總召柯建銘提出立法院的「雙罷免」，罷免立法院長韓國瑜，並罷免國民黨其他四十一席區域立委。其實公民力量已經自發性罷免若干立委。柯總召號令一出，是不是要在全國掀起大罷免運動？

我認為這口號不現實，也不會有好效果。民進黨的議席比國民黨少，遑論加上民眾黨。柯總召是著名的喬王，我不知道他是否已有神機妙算，還是喊喊口號而已。選院長時他也信心十足，喊出黃珊珊是「女版韓國瑜」而選民進黨自己的名單，我以為他已經喬好了對方若干議席過來，結果沒有，而是韓國瑜本尊上台，民進黨壯烈犧牲。如今情況是否已有好轉，讓民進黨罷免韓國瑜可以成功？

有句成語說「傷其十指，不如斷其一指」，用於打仗或工作。傷是可以復原的，斷則徹底了結（現今科技進步是例外），那是真正殲滅敵人或圓滿完成任務。國民黨一些區域立委是在鐵票區，例如金門、馬祖，以及本島若干地區，欲罷免是十分艱鉅的工作，公民力量的志工有限，與其分散力量且收效不大，為何不集中力量罷免國民黨裡最壞的，譬如公開勾結中共並脅迫其他成員跟隨的，以及勢力較弱的？就算罷免不成功，也令其嚴重受傷，並給其他人教訓。

提出全面罷免，只能增加仇恨值，不是促進台灣的團結，而是形成嚴重的對抗與分裂。這應該不是執政的民進黨所願見到，也不是其他民主國家所願見到的。在尚未走到絕路時，總統府與行政院都願與韓國瑜協商尋求解決辦法，韓國瑜也未表示反對，那為何我們自己要把路堵住？

對立法院通過的毀憲亂政三法，賴清德總統指出這是：沒收民主國家權力分立的原則，悖離民主國家人民作主的真諦。但他也強調，民主的紛爭，要用更大的民主來解決，未來希望一起匯聚更大的力量，守護民主台灣。

如果協商無效，所謂「更大的民主」，我認為有兩個方面：一個是公投，一個是罷免。我認為用公投的辦法，對立情緒少一些，而且是不分區域，全民參與，票票等值，體現真正的民意。而在準備公投的同時，小規模自發的公民罷免仍可照常進行，誰也無權阻止。

柯總召是「喬王」，民進黨佔多數席位時，喬國安法就喬了多年，如今雖然通過了還不完備。如今民進黨居少數，柯總召更應發揮所長去喬事情，不應急急將事件推向極端。

新的一年，台灣的經濟以AI為核心繼續往前奔，對比出中國的民不聊生、無奇不有，而中國則只能藉著向台灣尋釁滋事以轉移視線。全體國人更應該珍視這個局勢，在川普讓美國更加偉大的同時，也讓台灣更加偉大。

（作者為資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書