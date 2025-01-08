自由廣場》﹙林保華專欄﹚罷免：傷其十指不如斷其一指

民進黨立法院黨團總召柯建銘提出立法院的「雙罷免」，罷免立法院長韓國瑜，並罷免國民黨其他四十一席區域立委。其實公民力量已經自發性罷免若干立委。柯總召號令一出，是不是要在全國掀起大罷免運動？

我認為這口號不現實，也不會有好效果。民進黨的議席比國民黨少，遑論加上民眾黨。柯總召是著名的喬王，我不知道他是否已有神機妙算，還是喊喊口號而已。選院長時他也信心十足，喊出黃珊珊是「女版韓國瑜」而選民進黨自己的名單，我以為他已經喬好了對方若干議席過來，結果沒有，而是韓國瑜本尊上台，民進黨壯烈犧牲。如今情況是否已有好轉，讓民進黨罷免韓國瑜可以成功？

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有句成語說「傷其十指，不如斷其一指」，用於打仗或工作。傷是可以復原的，斷則徹底了結（現今科技進步是例外），那是真正殲滅敵人或圓滿完成任務。國民黨一些區域立委是在鐵票區，例如金門、馬祖，以及本島若干地區，欲罷免是十分艱鉅的工作，公民力量的志工有限，與其分散力量且收效不大，為何不集中力量罷免國民黨裡最壞的，譬如公開勾結中共並脅迫其他成員跟隨的，以及勢力較弱的？就算罷免不成功，也令其嚴重受傷，並給其他人教訓。

提出全面罷免，只能增加仇恨值，不是促進台灣的團結，而是形成嚴重的對抗與分裂。這應該不是執政的民進黨所願見到，也不是其他民主國家所願見到的。在尚未走到絕路時，總統府與行政院都願與韓國瑜協商尋求解決辦法，韓國瑜也未表示反對，那為何我們自己要把路堵住？

對立法院通過的毀憲亂政三法，賴清德總統指出這是：沒收民主國家權力分立的原則，悖離民主國家人民作主的真諦。但他也強調，民主的紛爭，要用更大的民主來解決，未來希望一起匯聚更大的力量，守護民主台灣。

如果協商無效，所謂「更大的民主」，我認為有兩個方面：一個是公投，一個是罷免。我認為用公投的辦法，對立情緒少一些，而且是不分區域，全民參與，票票等值，體現真正的民意。而在準備公投的同時，小規模自發的公民罷免仍可照常進行，誰也無權阻止。

柯總召是「喬王」，民進黨佔多數席位時，喬國安法就喬了多年，如今雖然通過了還不完備。如今民進黨居少數，柯總召更應發揮所長去喬事情，不應急急將事件推向極端。

新的一年，台灣的經濟以AI為核心繼續往前奔，對比出中國的民不聊生、無奇不有，而中國則只能藉著向台灣尋釁滋事以轉移視線。全體國人更應該珍視這個局勢，在川普讓美國更加偉大的同時，也讓台灣更加偉大。

（作者為資深時事評論員）

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