自由廣場》（胡，怎麼說）蔣市府失能， 市長仍「萬安」？

◎ 胡文輝

寶林茶室米酵菌酸食物中毒案，蔣市府螺絲鬆脫掉滿地的窘狀無法遮掩、醜態現形！

蔣市府失能、蔣萬安市長卻一副「好官我自為之」狀！他當然該負監督失職、市府失能的責任，卻在藍黨、藍媒、藍粉、蔣粉等翼護下，祭甩鍋中央、卸責前朝兩大賤招，蔣市長失職責任就被深藍闇黑深淵吞沒不見。

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米酵菌酸食物中毒案，已造成二死、卅一人中毒，案情嚴重。食物中毒案最重要的是迅速掌握證物、冰存、檢驗，找出元凶及中毒過程，就可告一段落，各地不時爆發食物中毒案，地方政府大都熟門熟路照SOP處理。

不過，寶林案直到目前，怎麼中毒的？真相一直未明，引發社會大眾疑慮，陰謀猜測紛紛出籠，主因就是台北市政府並未查扣到中毒元凶食材直接證物，只能檢驗疑為引起中毒的同項食材，中毒者吃到的、查驗的食材不同，真相就無法大白，北市府失職失能，罪過與責任非輕！

以上只是北市府掉的一顆大螺絲，其他掉滿地任人撿的不少，如寶林相關餐飲店開業有幾家都沒搞清楚，卻先掠重話開罰後急收回，連食材盤商都搞錯、殃及無辜，種種失當結果就是「他萬安，人民食在不安」！

其實，保母虐童致死的剴剴案，也是雙北市政府都應作為而未作為、失職失能造成一個小生命消失。台中市府發生的西布特羅毒豬肉事件，驗來驗去千驗百驗，只有中市「獨家」擁有的那塊肉驗出毒，盧秀燕承認只是「個案」。但豬若吃到瘦肉精西布特羅，同批幾千頭豬的肉骨腦都會有毒，怎會只有那塊肉有毒的所謂「個案」？答案就在盧市府食安處吧！

回到「蔣市府失能，蔣市長好官我自為之」，只因藍營有個大爛範本馬英九不良前例，馬在八年台北市長任內爛政很多，只舉二例︰二○○一年納莉風災水門事件，馬市府失職忘關玉成水門，首都變澤國，淹殺捷運、台鐵台北站、垃圾滿城、災損千億…；二○○三年SARS風暴，馬市府失能先失守、又草率把和平醫院封院，反造成病毒大擴散、禍害全台…。

馬市長失職失能之事罄竹難書，卸任後卻扶搖直上禍害更大，二○○八年當選總統、二○一二年連任。一個大爛市長無礙直上總統青雲路，藍能綠不能，難怪蔣萬安有恃無恐！

（作者為資深媒體人）

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