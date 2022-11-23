胡，怎麼說》「萬安奪嫡」會得逞嗎？

台北市長選舉綠藍白三方酣戰！藍白兩黨人士合謀搞「棄保」，說穿了，就是要親藍、親白的台北市選民，不管是深藍、淺藍、白藍、黑藍、知識藍、厚黑藍...，全部暫時停止思考、蒙昧理性、瞎了眼睛，「只認蔣不認人才」，投票時都要遵從操作，棄黃珊珊、保蔣萬安當選！

只因他姓「蔣」，就要投票給他？這是比所謂「血統論」更糟糕百倍的「皇姓論」！只憑他姓蔣，就要吃遍天龍國人的選票，只憑他姓蔣，就要棄珊珊保萬安。這算哪門子的歪理！

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但在天龍國度，本就經常是非不分，即使歪理也可能「歪打正著」，只要棄保得逞，勝選了就天寬地大。蔣萬安若當選首都市長，一個歪打正著的效應就會醱酵，那就是「萬安奪嫡」起手式成功了，他將被藍軍認可為繼承蔣家的「正宗」，即使蔣經國真正嫡傳的子弟都不認同，也無法阻止，因為形勢比人強！

如果萬安當上了首都市長、前途一片大好，未來競選總統也是想當然耳之事，權力在手，順勢「奪嫡」，成為蔣家的唯一在位者，蔣家光環必將集於他一身，藍軍投靠者、拍馬者、依附者...必如蟻聚，勸進加自許為代表蔣家的正宗，誰曰不宜?真正蔣家嫡傳的後代，誰能說不？誰敢說不？

所以說，首都市長選戰，除了市長本為藍綠白各黨必爭的重中之重外，對蔣萬安而言，更有「奪嫡」起手式的另類重要意義。如果萬安奪嫡成功，更是實現了章孝嚴改姓蔣的最終願望!

話說從頭，「章萬安」會改姓成為「蔣萬安」，源頭就是他的爸爸「章孝嚴」，當年想方設法、手段用盡自己改姓為「蔣孝嚴」，子女也都改蔣姓。蔣萬安自小養尊處優、在美國生活，一回國就先取立委、再代表藍軍取市長，除了姓蔣，他還有什麼過人之處?他自吹什麼矽谷經驗，卻被曹興誠、陳時奮等揭穿根本只是初入門的練習生，但這不能怪他，因為他年輕，在美國還沒做出名堂，憑著姓蔣，回台灣在藍軍翼護下直上青雲。

從蔣萬安姓蔣就平步青雲，也可證明蔣（章）孝嚴當年目光銳利，因為改姓蔣的確「奇貨可居」!蔣孝嚴曾任政府高官、國民黨副主席等，近年來他憑著姓蔣，到中國受到中共高層高規格招待，吃香喝辣不在話下，種種特權好處肥水傳聞多多，靠的就是姓蔣，讓中共高層認為收服了他，就收服了姓蔣代表當年和中共對抗的國民黨政權。

再看蔣萬安，他曾經「大局為重」，要求政府加強補助國產疫苗研發，為了選舉卻全面抹黑國產疫苗；他反美豬進口說是保護國內弱勢產業，還在立院丟豬內臟抗議大鬧，卻在高擋餐廳接受財團招待享用一客近7000元的美牛大餐；他常口出捍衛中華民國，卻不敢抗拒要消滅中華民國的中共政權...。

當年兩蔣就是反共，萬安不反共、姓蔣又何什麼意義?未來即使青雲直上，對中共而言，他也將像蔣孝嚴那個蔣一樣，被當做歸順的樣板而已!中國皇朝本就有個習慣，就是把降服的敵國國主，封為「安樂公」之類的供養著。

全面協尋蔣（章）孝嚴!

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