胡，怎麼說》那團、那黨、那票，當年國旗插南京、現在和五星旗台北共舞!

國防部長邱國正昨天在答復藍軍立委質詢「共軍何時攻台？」、「如何論輸贏？」時，有一段話引起關注，也勾起很多人的回憶。他說，對國軍絕對有信心，「敵人只要沒有把旗子插在各中央政府部會的頭上，它就沒有贏」！

邱國正講的「敵人的旗子」，當然是指中華人民共和國的五星旗。在台灣內部親中舔共政黨、政客們的護持操作下，中共五星旗距離我國的中央政府-總統府，竟然那麼近，大家還能不警惕、覺醒嗎?

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就在兩天前的10月30日，五星旗就公然出現在距離總統府才100公尺的台北市凱達格蘭大道上，在那個自宮了「反共」的中國青年救國團團慶、抗議民進黨政府、國民黨全力聲援的場子，馬英九、吳敦義、蔣萬安、呂秀蓮等和持中共五星旗的團體同場、同調抗議，馬英九還引中華人民共和國憲法推銷他「兩岸互相隸屬」一中論調。

國旗是國家的象徵，這個中共五星旗飛揚在總統府前的場景，同場同調抗議的蔣萬安等國民黨一干人等，再怎麼大聲喊捍衛中華民國、再怎麼大喊愛台灣，攏是假!

尤其反諷的是，國民黨、救國團那一票人，當年在反共年代，還曾高唱把中華民國國旗插到南京（國民黨在中國時的首都）城牆上。現在，卻和中共五星旗在中華民國總統府前的街道共舞，難道是想把它插在總統府嗎?這如不叫叛國什麼才叫叛國!?這如不叫投降什麼才叫投降!?

台灣4年級、5年級出生的人還記得嗎？在那個國民黨兩蔣政權統治，高唱「反共」、「反攻」的年代，大大小小考試的作文，常用及常見的句子就是:「把青天白日滿地紅國旗，插在南京城牆上」，政治正確站穩了，至少及格以上，甚至可拿高分。馬英九、蘇起、趙少康、吳敦義、葛永光...等等吃黨國奶水長大的一狗票，大約在演說或書寫時都曾引用過。

國民黨兩蔣政權統治下的中華民國、中共一黨專政的中華人民共和國，都曾以插旗對方「首都」，做為征服對方的勝利指標。但是，歷史早已翻過了國、共對抗，雙方互插旗子那沉重的長頁！

國民黨過去曾喊的「插旗南京」根本是虛的、假的，翻開過去的歷史，就可以發現國民黨政權那時早已放棄了「反攻復國」，所謂「插旗南京」根本就是國民黨集團嘴炮自慰、欺騙台灣人民的把戲、威權專制獨裁的藉口而已，何況中共建立政權時，就放棄南京，中華人民共和國定都北京。

中共企圖插旗台灣，則是長期的企圖陰謀，現在的威脅更是實質、立即、明顯、愈來愈大。中共如武力進犯侵略台灣，它首要目標就是要攻陷台灣的首都台北市、把五星旗插在總統府上，並宣稱它佔領台灣了、消滅了中華民國，我們必須全力保家衛國，不讓中共插旗我國首都中央政府的狼牙野心得逞。

國民黨立委的質詢內容充滿衰敗、投降主義論調，不值一評，這裡僅引900多年李綱論宋國扺抗金國入侵失敗的教訓強調:宋國必須「能守而後可戰，能戰而後可和」，給當前的投降謀和派一記當頭棒。羅馬諺語也說:「想要和平，就要備戰!」

11月26的選舉，台灣選民千萬不要投錯票，因而被被投降派以虛假的和平為餌，帶向萬刼不復的中共專制黑暗深淵中。

邱國正代表國軍宣示的抗敵決心及信心，應大大肯定，不過，他講的敵人如插旗中央政府就算它贏，則大有商榷餘地，以烏克蘭總統圖倫斯基領導的抗俄戰爭為例，俄軍侵入首都插旗不代表烏克蘭敗了、更不代表投降了!殘暴的普廷指挀的俄國侵略軍，在戰爭之初，即曾推進、佔領烏國首都基輔大半區域，但烏軍堅守據點、之後並在西方盟國支援下，進行大反攻，把入侵基輔的俄軍打的大敗、倉皇潰逃，光復基輔。

澤倫斯基2022年3月8日俄軍入侵第13天在英國國會視訊演說時，引用並修改邱吉爾1940年6月4日也在英國國會的抗擊納粹著名演說「我們將戰鬥到底」，澤倫斯基的演說「不刻意追求偉大，但在戰爭中變得偉大」的部分內容是:

我們絕不投降，不會失敗!我們一路挺進。我們要在海洋上戰鬥，我們要在天空中戰鬥；我們要捍衛國土，代價在所不惜。我們要在森林中、田野上、海灘上、城市與鄉村、街道上戰鬥，我們要在山丘上戰鬥...，我還要加上:我們要在廢土堆上戰鬥，在卡爾繆斯河與聶伯河的河淵岸上戰鬥!我們絕不投降!（譯文引自大塊文化出版「澤倫斯基:我們如此相信」）

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