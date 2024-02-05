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自由廣場》（胡，怎麼說）看緊藍白韓 不讓台灣受傷害！

2024/02/05 05:30

◎ 胡文輝

白七、八棄之下，白黨黨魁柯文哲一如有識者預測，機關算盡、障眼法使盡，終極目的仍是保送韓國瑜當立法院長。

「禿子打傘、無法（髮）無天！」韓國瑜進立院首日，就和謝龍介一搭一唱，以這句自況。在國家最高立法機關的立法院，志得意滿的口出「無法無天」，韓、謝兩人心態，藍委的心態，白黨柯文哲及黃國昌、黃珊珊等八棄立委心態，其實昭然若揭！

藍、白軍曝露的不正常心態就是「破壞」，各為己謀、各取自利，共同點就是都把立院當「破壞」工具！

美其名說是監督制衡踩煞車，實際是要讓賴政府翻車！美其名說是國會改革，事實上是要讓國會成為由破壞者主導的場域！癱了賴政府、亂了台灣，養大自己，取而代之。

今後的國會，他們手中的國會制衡權，將用在扯政府後腿，不管預算、法案、重大施政都是如此；他們手中的國會監督權，將絕大部分用在造謠作偽、無中生有、見縫插刀、興風作浪、網軍圍攻……，政府官員將動輒得咎、不動也得咎，被他們假藉各種理由羞辱清算逼下台。

政府不能動彈、一事難成，官員不安於位、官不聊生，藍白選韓的最高指導原則，本就是要讓「政府無能」！

行政是權力、立法也是權力，行政權須監督制衡，立法權亦須監督制衡！選出一個破壞性立法院及立法院長韓國瑜，大家只能接受，但莫期待！全民必須時時警覺、時時監督、看緊藍白韓國瑜，不要讓台灣受傷害，不要被賣了還幫他們數選票！

「天下大亂，形勢大好！」，這句話出自柯文哲、韓國瑜共同師傅，那個自況「和尚打傘、無法無天」的殺人魔毛澤東！這句也道盡藍、白二黨的共同期待。

白柯放水保送藍韓，謀不謀都一樣，因一月十三日選舉結果出來後，就大勢底定了。綠營輸了要認，改用輸的戰法因應，有人看不出形勢比人強也就罷了。白營指稱所謂綠營「主動」提議院長給白黃珊珊、換副院長保蔡其昌，但是，除非綠主事者頭腦壞去，才可能祭出此自取其辱、自尋絕路、自己跳海的下下手段。白七、八棄黨再會自編自導自演，也不能把劇本改編成綠自願跳海來成就白吧！

（作者為資深媒體人）

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