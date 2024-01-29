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自由廣場》（胡怎麼說）馬英九、王志安相似度驚人

2024/01/29 05:30

◎ 胡文輝

我突然發現︰馬英九和王志安，竟是驚人的相似！

中國旅外網紅王志安在《賀瓏夜夜秀》網路節目上，以歧視言詞和刻意模仿動作，譏諷訕笑身障人士陳俊翰，並語帶奚落、貶低台灣的民主選舉，引發國人強烈反感。

其實，台灣內部也有不少「中國人王志安」，「中國人馬英九」就是其中一個。比較馬英九、王志安過去言論，相似度真的很高。

就以中共鷹派常祭出「武統」論威脅恐嚇台灣人民來看，馬英九多次公開指稱「兩岸如開戰，首戰即終戰」、「國軍一天就會投降」、「美軍不會來」等，鼓吹台灣向中共跪降論調。最近，他又補上「相信習近平」，挖空心思就是要抱中舔共、舔習舔到無極限！

王志安假藉到台灣觀光，竟在自由廣場嗆聲，「中國和台灣打起來後，我認為台灣大概率會投降，且在幾天內」，不一定是由台灣政府去談，而是台灣的「愛國人士」組一個社會團體，去跟中國政府談，說我們投降了，不要打了，大家都是中國人……」

王志安所指求降的中國人、愛國人士，馬英九不須對號就入座了，從以上馬王堆（都如垃圾送作堆）的論調來看，簡直就是系出同源的統戰調，內外呼應、裡應外合，都是中共促統協力者。

王志安歧視訕笑身障人士時，主持人群賀瓏和Albee雙雙大笑鼓掌助勢，「呵呵呵」笑聲滿滿邪惡，簡直魔音侵腦。

歧視弱勢、心態不正、手段邪惡，王志安、賀瓏及節目製作等人當場竟視為當然，真是一堆人間垃圾！無獨有偶，馬英九在接見原住民族時，也曾隨口說「我把你們當人看……」。馬、王物以類聚，中國的歸中國，垃圾就送作堆吧！

要問的是︰垃圾級中國網紅，為何在台灣受邀上夜夜秀論政？讓他垃圾話滿天飛？除了夜夜秀就是垃圾級，還會是什麼！

再問︰垃圾網紅上垃圾級夜夜秀，為何吸引一大批人看，豈不是自甘墮落成垃圾堆、垃圾山？

三問︰為何馬英九及徒子徒孫們，外藍內紅還當選立委、議員，繼續為禍台灣？

一個統戰垃圾不足為患，一堆統戰垃圾也還好處理，到處垃圾山泛濫，國家就危險了！

（作者為資深媒體人）

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