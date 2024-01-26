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自由廣場》王志安是中共安插日本的暗樁？

2024/01/26 05:30

◎ 愚工

被中國央視「開除」的著名節目主持人王志安近日在台灣參加談話性節目時，嘲諷身心障礙的陳俊翰博士，引人撻伐，根據王志安被「開除」的原因及其過往言論，吾人合理懷疑他是中共以「開除」為幌子，故意放出來安插在日本的暗樁，說明如下：

一、公開資料顯示，王志安生於一九六八年的一個普通工人家庭，在講究「根正苗紅」的中國，卻能通過嚴格的政治審查，擔任中共宣傳重鎮央視的節目主持人，相當特別。

二、王志安被認為對中共「小罵大幫忙」，他主持《新聞調查》、《新聞一+一》期間，經常用犀利言詞批判地市級政府的施政，藉此賺得民間聲譽，但值得注意的是，這些批判大多針對小的不公不義，對中央施政則是不敢置喙，更遑論針對體制改革與自由民主與人權的落後弊病了。

三、王志安二○一二年因不當言論被央視開除，至於是甚麼不當言論，眾說紛紜。隨後，王志安開始在《微博》發表親日言論，包括捍衛日本排放福島核廢水的權利，並願到福島吃海鮮證明福島食品的安全、對安倍的死如喪考妣、參觀靖國神社，呼籲「國人」不要妖魔化日本…等等顛覆中共政府仇日教育的論調。如今，王志安已移居日本四年，準備申請入籍，上述親日言論是否王志安「投靠」日本的刻意鋪陳，令人好奇。

四、王志安因「叛國與親日」言論被中國全面封鎖，卻能自由進出中國，待遇「李老師不是你老師」等批判中國的網紅不同，如此差別待遇令人好奇。

五、這次王志安嘲諷陳俊翰博士、利用不分區排名挑撥分化，同時嗆聲台灣的民主，口徑與中共完全如出一轍，完全不像投奔自由的反共人士。

（作者從商）

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