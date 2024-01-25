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自由廣場》專制嘲笑民主 為何邀請王志安這種人

2024/01/25 05:30

◎ 陳啟濃

中國媒體人王志安上「賀瓏夜夜秀」批判台灣的民主選舉，說台灣的選舉就是一場秀，還指執政黨「利用」殘障人士獲取選票，甚至模彷殘障肢體動作，引發各界強烈抗議，他卻堅不認錯。

這事有兩個面向：一探討「賀瓏夜夜秀」的特性，二對王志安這種中國人士的分析。

「賀瓏夜夜秀」的崛起，因其內容辛辣，對政治調侃挖苦，迎合年輕人口味。但內容快速短小，欠缺中心思想與價值，則像抖音型態。又因探討的不乏政治事件與政治人物，主題和內容經過精心設計安排，極具煽動力。

筆者以前被「視網膜」的節目吸引，是認為這位年輕人有中心思想，對憲政體制與實際國家現況的挑戰，對民主體制的守護，以及對極權中共的抵制，這些思想價值在節目中雖然沒有特別提起，但閱聽大眾可以自然而然受到感染。

「賀瓏夜夜秀」不完全是綜藝節目，更不屬於政論節目，而是遊走在兩者之間，以利益為考量。就好像民眾黨其實是在壯大自己利益，卻老是用所謂的社會公平正義當幌子，以獲取更大政治利益。「賀瓏夜夜秀」是利用貶低事件、人物，滿足大眾短暫過癮，以取得更大利潤。事後呢，問題還是留給大眾，傷害的卻是台灣社會對民主的質疑。

王志安這樣的人上節目接受訪談，宛如任由中共用「專制的好處」來批判台灣民主，無情的消費台灣社會。須知，中共利用很多所謂的「離共者」或「叛共者」，躲藏在民主國家，時不時的批判民主體制，成為粉碎離間民主國家團結的毒素。

王志安上節目，這是完全想像不到的安排，他在節目的言行驚悚，並置入對台灣民主的輕蔑，中共這次的置入行銷，成功打入台灣的直播節目，令人更為台灣民主前景感到憂心，也為節目感到悲哀。

奉勸「賀瓏夜夜秀」製作團隊，利有小利大利，失去大利，小利亦不復存；沒有中心思想與價值的節目，久了大眾還是會膩的。

（作者是五年七班的大叔）

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