自由廣場》從不分區第一名 看兩黨的台灣價值

◎ 陳啟濃

韓國瑜將列為國民黨不分區立委第一名，相較於民進黨將靖娟基金會執行長林月琴列為第一名，可以明顯的比較出兩黨政治核心重視的內容不同，所謂的高下立判不言而喻。

韓國瑜的「韓粉」動輒百萬，然而也僅止於此，他政治發展的軌跡，更加顯示出對個人權位的鑽營以及挑起政黨對立的問題。他的崛起的確是一場傳奇故事，更說明了部分台灣偏激熱情的民眾對政治人物不切實際的期待與想像。國民黨將他列為不分區第一名，無非就是要號召韓粉，激發起民眾對國民黨支持的熱情感染力量。

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換言之，國民黨在乎的不是第一名的社會貢獻與聲望，而是這個人有戰鬥力，能夠激起社會對抗的力道。講白一點就是「公器私用」，更是應驗了傳統黨國重派系起用自己人，不重視人才的陋習。

至於民進黨不分區第一名的林月琴，多年來在兒少保護與社福議題用心良苦，她雖然沒有政治歷練，沒有熱情的粉絲，但所作所為都是關懷服務最弱勢的族群。民進黨將她列為不分區立委第一名，等同是對她多年來付出的肯定，以及藉多年的經驗，爾後在立法院能夠為兒少及社福議題多所謀劃。

兩黨的第一名有不同的特性，說明了不同的政治價值與對國家未來的規劃。政黨不該老是只會把「人民」、「國家」掛在嘴巴上，應該要把人民的福利放在第一位，排解偏激支持者的對抗態度，讓社會走向和解合作的氛圍。

（作者為文字工作者）

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