自由廣場》假如我是陳明通

◎ 林瑞霞

陸委會主委陳明通日前接受廣播專訪時，意有所指地說，「若只為了生活、吃得飽就好，跟豬狗禽獸有什麼差別」，引發韓國瑜嗆聲，陳明通竟為此道歉兩次，坦白說，還有點令人匪夷所思！

人若只是為生活吃得飽，吃喝拉撒睡與動物禽獸何異？這是很多中外哲人的通說，並非陳明通獨創的說法。相對於「豬狗禽獸」，韓國瑜幾次嗆陳主委「戴小紅帽、所想偏狹」，但陳主委道歉之餘，竟沒有利用機會反問韓：訪中港聯，行程沒有事先報備，是否已以身試法？在接受九二共識下與中方簽ＭＯＵ，是否踩到紅線？是否成為中國一國兩制的馬前卒？這些都是可以讓全國民眾更清楚思辨：是陸委會戴小紅帽，思想偏狹？還是韓國瑜根本就是走在賣台路上？最後點出誰才該道歉！

更何況，美中貿易戰後，資料顯示，中國的經濟已經在加護病房了，台灣的經濟還要靠中國？韓國瑜裝傻，陳主委更應該利用這個機會告訴人民真相，這是最佳的公民社會教育，陳主委竟錯過了。

有人研究韓國瑜的話術，他常將公共事務需要理性論述結構的部分，透過煽動性的口語，將事件的關鍵性質抽離、解構，並加以扭曲，讓一般人在不假思索的情況下，接受了他的說法，並透過「最大的簡單化」被「催眠」！

過去我們認為民進黨擅長文宣說理，但從這陣子韓流可以如此如入無人之境，尤其陳明通主委的道歉事件看來，顯然民進黨政府、蘇貞昌院長要好好為閣員上課！

（作者為嘉義市桃山人文館館長）

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