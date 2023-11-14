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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚國民黨朱侯傀儡化

2023/11/14 05:30

◎ 王景弘

中國獨裁王朝操控台灣民主選舉，已經成功三分之一，它把國民黨朱侯傀儡化，替朱侯設定議題，限縮及左右候選人，滲透地方牛鬼蛇神挑戰國家防衛與安全。

北京不爽郭台銘頂嘴，下令查他在中國的富士康，嚇得他從此噤聲，也不敢再趴趴走，威風與霸氣盡失。不論郭台銘格調如何，他有參選權，而台灣人民也多一個選擇。

紅朝要「團結」親中勢力，增加其勝選機會，力促國民黨「藍白合」，引柯入室。朱立倫不敢不從，一再蒙羞退讓，接受柯文哲的條件以「全民調」決定「藍白合」。

柯文哲以對紅朝乖順聽話而得寵，北京不惜動用馬英九、韓國瑜發難，要求國民黨依柯文哲的條件，搞「全民調」與他做對比。朱侯竟俯首聽命，嚴重傷害國民黨尊嚴和台灣民主體制。

除「換柱」之外，國民黨沒有一個黨內正式提名的總統候選人，像侯友宜這樣被羞辱糟蹋，黨內提名不算數，還要跟一個政治羅漢咖比民調，輸了就當老二或回去幹市長。

迎合紅朝心意，逼朱侯不顧黨規，屈從柯文哲「全民調」者，就是馬英九、韓國瑜、賴世葆、高金素梅這幫「外省深藍」，王金平看不下去，直指南部有反彈，李乾龍、曾銘宗也不以為然，國民黨本土與外來分裂的舊病復發。

被傀儡化的朱侯，接受紅朝定調，指選戰是戰爭與和平的選擇，國民黨C咖，馬文君公然以監督為名阻擋潛艦自製，張麗善、韓國瑜和李眉蓁以避免選區成飛彈攻擊目標為由，反對在虎尾、左楠設飛彈營。

紅朝的恐嚇與滲透的氛圍，只印證「國民黨不倒台灣不會好」，如果讓紅色傀儡取得政權，奪走立法院多數，台灣或中華民國的獨立生存，將面臨明顯而立即的危險。

（作者為資深新聞工作者）

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