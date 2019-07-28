自由廣場》為什麼要罷免韓市長？

◎ 唐國銘

韓國瑜自去年12月25日風光上任高雄市長之後，風波不斷，不到半年，又宣佈參選總統，引發市民和公民團體不滿。近日來，「公民割草行動」與「Wecare高雄」發起罷免連署，罷韓作業，如火如荼展開，可望突破20萬份。猶記得去年11月，韓市長挾「素人」之姿勝選，然而，不到八個月，各民意調查機構之市長施政滿意度調查結果，民眾對於韓的不滿意度或非常不滿意度高達四至五成，這樣的結果並不令人意外，韓市長自當内省施政是否偏差，也應和市府團隊檢討改善才是，没想到，竟以「當上台灣總統更能照顧高雄」為由，堂而皇之宣佈參選2020總統，更引發高雄市民的不滿，甚至有學生利用接受市長頒獎場合，以各種方式表達不滿。近日來，韓市府更以公權力打壓公民行動，拒絕了四次公民割草行動的場地之申請，暴露了其反民主之鴨霸心態，令人遺憾！冰凍三尺非一日之寒，孰令致之？筆者願就其被罷免之理由，簡扼敍述如后，供市民參考。

一、惡意的缺席：韓市長就職不到半年，位子沒坐熱，已肖想總統大位。雖不斷以各種話術，合理化自身企圖，欺騙市民其競選總統之理由。但如果翻開台灣民選首長自治史，初任市長不到半年，即轉檯選總統，是絶無僅有的。民選首長，是選舉人與被選舉人的政治契約，尤其首任任期，更不該朝三暮四，呷碗内看碗外，因攸關政治人物的誠信問題。毋怪乎，韓參選總統也引發藍軍人士不滿。因此，公民團體一展開罷韓作業，馬上風起雲湧，其來有自。

二、誇大不實的政見，未見履行，屢屢失言凸槌：韓市長選前最動人的口號是「貨出去，人進來，高雄發大財」，這句口號將他送上市長寶座。但是，高雄市民因此發財了嗎？經濟轉好了嗎？答案當然是没有！其他如到太平島挖石油、在愛河旁蓋摩天輪、邀請香港小天后鄧紫棋擔任觀光大使、阿諾到高雄演講、早稻田來高雄設分校、F1在高雄賽車等等，更是空白白話，甚至謊言欺騙。尤有甚者，韓市長訪香港時，竟進了中國駐港最高機構中聯辦，此舉被香港民代批評「為一國兩制背書」。在會晤澳門特首時，更脫口而出「我也可以選澳門特首」，這種「自我港澳化」，不只失言，更是失格！

三、無心與無能施政，毫無建樹：韓市長就任七個月，若包括出國公差與病假、休假等，總計已請了24天6小時的假，未來若帶職參選，又可能會請長達72天的假。對於這樣的市長，無心於市政，高雄市民又如何委任之？且韓市長在議會答詢時，屢屢出現荒腔走板、不知所云的現象，凡事以高雄發大財回應，或不回覆轉由相關局長回答，因而被戲稱「韓總機」。高雄爆發登革熱群聚疫情後，截至目前已有37例確診個案，韓市長僅能以「爬樹」製造話題，或與中央對槓轉移焦點，充份顯示他防疫失能，無法有效領導市府團隊的缺失。

以上，僅犖犖大端，但韓國瑜政見跳票、無心施政、失信於民，此所以罷免連署風起雲湧，各方反韓團體集結，極可能創下台灣自治史上罷免直轄市長的首例。讓我們繼續看下去！

（作者為樹德科技大學副教授，高雄市民）

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