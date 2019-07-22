自由廣場》藍營選民告白

◎ 林之丞

筆者自認是中間偏藍的選民，不贊成台獨，也不想那麼快被統一，去年縣市長選舉，初次投票，投給了韓市長。原本對於政治冷感的我，相信韓市長可以改變高雄，一掃民進黨長期執政的陰霾，但現在我加入了「公民割草行動」，理由說明如下。

首先，韓市長剛就任高雄市長，卻常請假參與造勢活動，讓人質疑是否僅是將高雄市當做跳板，感覺對市政不用心，彷彿他只是利用市長的位子角逐總統大位。身為高雄市民，我感到非常失望與憂心。

其次，韓市長常發表言論抨擊黨中央，如市長夫人說被背後開槍，又威脅黨中央若民調不公選民無法接受，明顯企圖營造只有他能當選的氛圍。個人感覺韓市長似乎只為自己，而未替國民黨著想，甚至有分化國民黨之疑慮；加上農舍疑雲，實在讓人質疑，韓市長究竟是代表他自己還是代表國民黨參選總統。

最後，韓市長在國民黨總統初選出線後，並未辭市長職務。更不禁讓人聯想，是否韓市長選總統只為了選舉補助款，即使總統大選落敗，仍然可以當市長。

筆者雖然不完全認同台獨，但對於政治人物仍有一定標準。雖然小英總統之台獨理念與個人不盡相同，但至少她勇於任事，開大門走大路，堅持台灣主權。相較韓市長，不著邊際的發言，與跳針的政策。雖然筆者之政治傾向偏藍，但站在大是大非的立場，此時此刻必須參與公民割草運動，絕不能讓韓市長當選總統。而韓與英相較之下，至少小英總統實踐自己的政治理念，而非空喊口號和作秀，或許2020該考慮投給小英。

（作者為育英醫專老人服務事業管理科助理教授兼通識教育中心主任）

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