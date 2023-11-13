自由廣場》日本學者：若國民黨執政更會引戰

◎ 林省吾

十一月八日在日本東京舉行了一場三千人的日本人支持台灣的大會「One Taiwan Project」，這是在日本史上最大場的台灣關連活動。

大會的主題是「台灣與日本是自由亞洲的守護者」，內容則是強調日本支持台灣的重要性。由日本著名的國際政治學者藤井嚴喜與台灣獨立建國聯盟日本本部委員長林建良共同主辦，由於會場的費用非常昂貴，參加者必須付費參加，最高票價達十二萬日幣。

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當日的參加者多達三二○○名，很多人甚至是遠從北海道或九州專程來參加，最遠的是特地從加拿大飛來日本，都充分表現出日本人支持台灣的真心與熱情。

大會上先由台灣知名的「董事長樂團」演唱台灣歌曲，之後由謝長廷駐日大使、林建良與藤井嚴喜各自發表主題講演。

謝大使強調台灣與日本是和平共同體，台灣的和平必須要國際社會共同來維護，不可重複烏克蘭的悲劇。

林建良演講主題是「讓中國恐懼的李登輝哲學」，林強調李登輝哲學的原點是誠實自然，而這原本是普遍存在的日本人氣質，也是日本製品被信用的原因。

但在政治上，日本政府面對台灣的態度並不誠實，日本政府完全漠視台灣的存在也拒絕與台灣做安全保障的對話、這不是一個誠實的態度。而大部分的日本卻不知道這個事實，林建良呼籲日本人民向日本政府要求誠實面對台灣、讓台灣在日本的法律上有法理地位。

而只要日本誠實面對自己、面對台灣，中國的軍事擴張的野心無法得逞，這也是中國最不願見的。

藤井嚴喜在演講中提起，此次的台灣選舉，國民黨把戰爭做為選舉的論點，而民進黨卻有意避開此論點，藤井認為民進黨應該直球對決面對此話題。

藤井說在人類的歷史上引發戰爭的不是備戰或應戰、而是避戰的態度，國民黨面對中國軟弱，更可能引起戰爭，因為中國只要一發動戰爭，國民黨政權必然會馬上投降。這個預料，讓中國更有可能在國民黨取得政權時發動戰爭。

而民進黨政權顯然會強烈抵抗中國的侵略，這讓中國必須付出更大的戰爭代價，也讓中國無法速戰速決，中國共產黨政權就可能因為發動戰爭而導致暴政崩潰，這個代價太大，習近平付不起。

（作者為台灣獨立建國聯盟日本本部成員）

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