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自由廣場》高虹安市長，我想搭公車

2023/11/10 05:30

◎ 鄭胤宏

自由時報日前報導新竹公車無預警減班，高虹安無法改善，施政報告數字美化，而且還不給問，導致四十人只能硬擠在二十人小巴，筆者深有感受。

日前從新竹公園等待公車到城隍廟，班次誤點到連外縣市的陽交大同學都忍不住攀談提問，使我為新竹市府感到丟臉。好不容易當終於看到公車到站，我們都傻眼了，高虹安市長引以為傲的公車電動化，竟然是兩扇門的新公車只開得了一邊的門。因為公車只有前門裝設讀卡機，加上新竹公車經常誤點、班次少，使得每一站等車的人越來越多，公車幾乎爆滿。停站時，乘客得先從客滿的公車擠出去，再讓新上的乘客擠進來，讓公車誤點更嚴重。更別提有些公車因客滿而乾脆過站不停的。

交通部《大眾運輸營運與服務評鑑辦法》規定，主管機關應訂定評鑑執行要點，竹市府卻連公車評鑑的法都懶得訂定，也沒有評鑑委員會的組織要點。筆者曾於年初向監察院陳情，但竹市府就是不作為。原來，竹市府連公車評鑑都能違法辦理。

於是，在高虹安市長治理下的「科技新竹」，就是公車只能開一邊門、班次誤點又過少、無預警停班、或是大吼乘客的金牌客運司機。高虹安市長，我真的好想搭公車，但我知道妳聽不見。只能鼓勵市民朋友，趁這次立委選舉，還給我們一個光榮的新竹。

（作者是住新竹市北區的清華大學學生）

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