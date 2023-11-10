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自由廣場》從和牛、龍蝦到日本海鮮

2023/11/10 05:30

◎ 缺理

當今國際政治舞台，經濟制裁和貿易禁運成為政府展現立場、施壓或制裁他國的常用手段。但在中國，這種政府策略往往成為「說一套、做一套」，而在實際生活顯得滑稽可笑，特別是涉及日本、澳洲對中國的出口商品時，情況尤其顯著。

以日本的和牛為例，中國因狂牛症關係而宣佈不再從日本進口和牛時，本應對日本農業造成沉重打擊，事實卻非如此簡單。柬埔寨是農業國家且大部分人口信仰佛教，素有不殺生、避免吃牛的習慣。意外的，出口貿易數字顯示，過去幾年，柬埔寨持續進口日本高級牛肉，數量逐年上升，二○二一年，日本和牛對柬埔寨出口量甚至創下歷史新高。這背後的故事，應該就是日本高級牛肉透過柬埔寨為「中轉站」，藉著「柬埔寨産」名義悄悄流入中國市場。

隨後幾年，日本出口至柬埔寨的和牛數量急劇下降，似乎是中國政府察覺轉口輸入，真相或許更複雜，但日本和牛經過柬埔寨「洗産地」之後，在中國餐桌上大受歡迎，卻是不爭的事實，顯示中國官民「嘴巴說不要，身體非常老實」的現象。

不僅日本和牛，在中澳關係惡化後，澳洲龍蝦被中國官方禁止進口。然而，在政策陰影下，價值數億澳元的灰色市場，卻在臺灣的金門、馬祖悄然興起。中國當局嚴禁澳洲龍蝦入口，民間走私卻如火如荼，每到農曆年節前夕，這些「違禁品」總是賣到一隻難求，為的就是滿足中國消費者的胃。這就是中國的矛盾，禁令在手、龍蝦在口，政治與經濟各行其是的典型雙標。

這些現象反映出經濟學的「禁欲增加慾望」原則，也反映了國際政治的現實。經濟制裁和貿易禁運，在政治聲明上可能有效，但在全球化經濟中，這些措施的實際執行效力卻受到質疑。貿易流向的轉變與調整，及消費者實際的選擇行為，往往讓這些看似嚴厲的政策變得不那麼有力。

今年八月，中國針對日本福島核廢水排海，在中國官方默許下，由網路與媒體推動與激盪下，掀起大規模抗日活動，出現抵制日本貨的風潮。中國官方雖未明確限制這些產品，但「民間的力量」卻想要「以買貨之名，行抵制之實」。從牛肉、龍蝦的例子來看，日本海鮮或許同樣早已上了中國人的餐桌，畢竟經濟利益的誘惑比政治立場更有說服力。 （作者從商）

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