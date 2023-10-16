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自由廣場》不適任教師修法3年 僅1人終身不聘

2023/10/16 05:30

◎ 徐嘉欣

行政院長到立法院做施政報告，有立委質詢不適任教師修法施行三年來，通報霸凌有六四九案，可是只有卅五案成立，且只有一人終身不得聘任。這位立委沉痛問院長不適任教師的相關規定，是否有再檢討評估？受害學生的正義到底還要等多久？這位立委的問題，也是很多學生想要問的。院長答詢時表示，會加緊研議做好修法及辦法。

六四九案通報只有卅五案成立，這樣的比例真的會讓人懷疑修法後的成效，也有再修法的必要。固然我們要「罪疑惟輕」，但若罪證確鑿，該有的懲處還是必要，因為一味姑息的結果，就意味著會有更多學生受害。再者，看到這樣一個數據，很難不讓人懷疑是否有「師師相護」之嫌，或是另有外人不得而知的隱情，這也是有關單位應去探查的一部分。

對於良師我們給予掌聲與鼓勵，但對於不適任的教師也該淘汰，免得讓學生受害。一個老師的好壞與否，對學生的影響是一輩子，老師的一句話可以讓人奮發向上，也可能讓人向下沉淪，甚至走上絕路都有可能，對於傷害學生的老師，若還讓其待在校園，不啻就是學生的災難。

所以筆者也期待對於不適任教師的修法宜快，否則這樣的老師在校園多待一天，學生就會多受一天的傷害，而這樣的傷害，卻往往是至深且鉅的，我們不能等閒視之啊。

（作者為文字工作者）

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