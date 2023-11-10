自由廣場》南投交安墊底 如何奢談宜居?

◎ 辛幼安

十月交通部道安委員會公布最新數據，今年一至八月的交安死亡人數，南投縣高達八十三人，較去年同期增加四十人，死亡增幅全國最高。對此結果，筆者毫不意外。

筆者曾在台中、台北居住二十多年，以汽機車代步，無數里程，平安度過。尤其在台北騎機車多年，看似車陣不絕，但因警方嚴格執法，加上市民守規，反而安全。

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返鄉定居未久，騎機車被撞，失能半年、復健一年及兩次手術始告痊癒。此後，因時見車禍，遂關注地方交通安全，歸納三大問題：

一、只重交通工程，輕忽交通管理。很難想像，南投縣是全台唯一路邊停車未收費的。前縣長林明溱任期末年，其他縣市紛紛打開區域排水的既有加蓋，讓水道呼吸，唯獨林明溱違反普世價值，在南投市區域大排上加蓋停車場，且無收費，讓該處成為私人停車場，且加蓋後藏汙納垢，孳生蚊蟲。南投市前市長宋懷琳不落人後，將某里社區公園變更為停車場，並在任期最後施作工程，周邊停車場也翻修，當然也沒收費。或許，工程人人喜歡，管理得罪選民。

二、交通服務設施，如同落後國家。從南投搭公共運輸到台中，宛如兩個不同國度，台中公車潔淨或攸關財政較好，但司機服儀整齊且禮貌，遠非南投所及，這就是管理問題。甚至不如半世紀前，筆者讀高中時往來台中，搭乘公路局學生專車，車內雖如擠沙丁魚，但車廂乾淨且司機素質好，行車安全。南投主要交通路線都做不好，遑論偏鄉。

三、警方推諉卸責，懈怠交通法紀。違停隨時可見，人行道長期被占，警方視若無睹，只在必要時取締，透過媒體表達有做事。科技執法可令違規無所遁形，卻怠於運用，常見交警「埋伏」在陰涼處，等候騎士紅燈違規右轉「找滿業績」，而最危險的交流道最繁忙時段卻不見交警，看到的是救護車或交警處理車禍。警方常稱警力不足，但「柿子挑軟的吃」可能才是關鍵。至於推諉老年人口比例高，更是荒謬，因為嘉義、雲林的老人比例更高、老人更多！

依財政部統計申報戶綜合所得總額中位數，自一○六至一○九年連續四年（正式統計至一○九年），南投縣都是全國最低，前縣長林明溱以發展「觀光首都」自詡，結果情何以堪？領導無方及用人無能是主因。打造「宜居城市」是現任縣長的施政主軸，若連交通安全都做不好，無法保障縣民生命，如何奢談「宜居」？

（作者從事自由業）

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