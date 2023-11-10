晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》南投交安墊底 如何奢談宜居?

2023/11/10 05:30

◎ 辛幼安

十月交通部道安委員會公布最新數據，今年一至八月的交安死亡人數，南投縣高達八十三人，較去年同期增加四十人，死亡增幅全國最高。對此結果，筆者毫不意外。

筆者曾在台中、台北居住二十多年，以汽機車代步，無數里程，平安度過。尤其在台北騎機車多年，看似車陣不絕，但因警方嚴格執法，加上市民守規，反而安全。

返鄉定居未久，騎機車被撞，失能半年、復健一年及兩次手術始告痊癒。此後，因時見車禍，遂關注地方交通安全，歸納三大問題：

一、只重交通工程，輕忽交通管理。很難想像，南投縣是全台唯一路邊停車未收費的。前縣長林明溱任期末年，其他縣市紛紛打開區域排水的既有加蓋，讓水道呼吸，唯獨林明溱違反普世價值，在南投市區域大排上加蓋停車場，且無收費，讓該處成為私人停車場，且加蓋後藏汙納垢，孳生蚊蟲。南投市前市長宋懷琳不落人後，將某里社區公園變更為停車場，並在任期最後施作工程，周邊停車場也翻修，當然也沒收費。或許，工程人人喜歡，管理得罪選民。

二、交通服務設施，如同落後國家。從南投搭公共運輸到台中，宛如兩個不同國度，台中公車潔淨或攸關財政較好，但司機服儀整齊且禮貌，遠非南投所及，這就是管理問題。甚至不如半世紀前，筆者讀高中時往來台中，搭乘公路局學生專車，車內雖如擠沙丁魚，但車廂乾淨且司機素質好，行車安全。南投主要交通路線都做不好，遑論偏鄉。

三、警方推諉卸責，懈怠交通法紀。違停隨時可見，人行道長期被占，警方視若無睹，只在必要時取締，透過媒體表達有做事。科技執法可令違規無所遁形，卻怠於運用，常見交警「埋伏」在陰涼處，等候騎士紅燈違規右轉「找滿業績」，而最危險的交流道最繁忙時段卻不見交警，看到的是救護車或交警處理車禍。警方常稱警力不足，但「柿子挑軟的吃」可能才是關鍵。至於推諉老年人口比例高，更是荒謬，因為嘉義、雲林的老人比例更高、老人更多！

依財政部統計申報戶綜合所得總額中位數，自一○六至一○九年連續四年（正式統計至一○九年），南投縣都是全國最低，前縣長林明溱以發展「觀光首都」自詡，結果情何以堪？領導無方及用人無能是主因。打造「宜居城市」是現任縣長的施政主軸，若連交通安全都做不好，無法保障縣民生命，如何奢談「宜居」？

（作者從事自由業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書