新聞線上》換侯只是假議題

有「換柱」前例的黨主席朱立倫保證絕不換侯，民調老三的侯友宜也非等閒之輩，「換侯」只是假議題。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨將在廿三日全國代表大會為侯友宜造勢，全力進軍明年總統大選，由於郭台銘對於總統大位仍磨刀霍霍，「併購柯文哲」之說甚囂塵上，決戰前夕，國民黨竟然出現「藍色憂鬱」，偶爾也聽見幾句「換侯」的叫聲，這會影響大局嗎？有「換柱」前例的黨主席朱立倫保證絕不換侯，民調老三的侯友宜也非等閒之輩，「換侯」只是假議題，「郭柯配」則是充滿想像。

國民黨處理這次總統提名最大的敗筆，在於沒有踐行政黨政治黨內初選的程序正義，朱立倫乾綱獨斷徵召侯友宜，又不具足夠聲望壓制異議者，提名後侯友宜民調持續滑落，有他個人對國政生疏的因素，有柯文哲講話有梗的網路效應，還有郭台銘對藍營政媒具雄厚資源誘因。市政成績不惡的侯友宜民調墊底，讓八年市政成績不佳的柯文哲走路有風，形成郭台銘師出有名的基本結構，有點諷刺。侯友宜腹背受敵，朱立倫只能以謾罵民進黨轉移黨內紛擾。

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「換侯」換不成，如果「郭柯配」成局，有票房嗎？會當選嗎？討厭侯友宜者以公元二千年的連戰形容侯的下場，更惡質的則把他比擬成去年新竹市長選戰的「林耕仁」，鍵盤上的攻訐不用成本，批判侯也屬言論自由，但侯友宜不可能這麼弱。公元二千年的陳水扁、宋楚瑜和連戰三人之戰，是一場經典的選戰，宋楚瑜之所以聲勢高，是「宋省長」用幾千億元省政預算堆疊建構強大的組織脈絡，宋身旁也有一群跟隨他的死士，這須長期經營，無法短期奏功。

如果要把「郭柯配」比擬成當年的宋楚瑜和宋家軍，絕對造成失誤，太高估郭柯配了！選舉非常殘酷，不是郭董召開股東會，宣布決議通過就散會。郭台銘從未參加過選舉，他的個人罩門不少，一旦參選，姑且不論民進黨必然砲轟，只怕國民黨發動的飽和攻擊，他可能就受不了。柯文哲有虛胖的網路聲量，現在他的民調支持度就是虛胖的網路聲量換算而來，虛胖的聲量會漸漸壓實，而且網路聲量載舟覆舟，要讓他翻船也很快。

總統大選的文宣戰很重要，民進黨到目前的文宣戰算穩健，國民黨的文宣戰則是步伐凌亂，郭台銘組建文宣團隊做準備，他們正鼓舞郭董往前衝。但選舉不是只有文宣戰，民進黨有六十幾席的國會議員，國民黨有十幾個縣市長，郭柯有誰？賴清德好整以暇，侯友宜整裝待發，想像的「郭柯配」看似來勢洶洶，或許有幾波浪潮，等到浪潮一過，仍然將回到兩黨兩強對決的基本局面。

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